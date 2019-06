Mit Werken von Puccini, Mendelssohn und Tschaikowsky begeisterten die Nürnberger Symphoniker am Sonntagabend die Zuhörer in Zirndorf. Dirigent Kahchun Wong wusste sein Orchester beim nunmehr achten Klassik Open Air im Zimmermannspark gekonnt in Szene zu setzen. © Markus Kohler

