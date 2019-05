Kanu: Plochmann-Schwestern auf Erfolskurs

FÜRTH - Drei Fürther Kanutinnen dirigieren ihre Kajaks weiter auf der Erfolgswelle.

Voller Einsatz: Mit einem ersten und einem dritten Platz verteidigte Annkatrin Plochmann (17) ihren Platz im Nationalkader der Kanuten. Bevor es international ernst wird, möchte sie mit ihren Schwestern ihre süddeutschen Meistertitel bestätigen. Foto: Foto: Philipp Reichenbach



Bei den nationalen Qualifikationsrennen setzte sich Annkatrin Plochmann (17) beim Lauf in Markkleeberg durch und ließ in Augsburg einen dritten Platz folgen. Damit verteidigte sie als Gesamtsiegerin ihren Platz im Nationalkader. Die Belohnung ist die Teilnahme an der Junioren-Europameisterschaft im slowakischen Liptovsky Mikulaš (4.–7. Juli) und der Junioren-WM im polnischen Krakau (16.–21. Juli), bei denen sie auf Sieg fahren will.

Auch ihre eineinhalb Jahre jüngeren Zwillingsschwestern Amelie und Antonia zeigten respektable Leistungen und schlossen die Läufe in Augsburg als 4. (Antonia) und 6. (Amelie) knapp hinter der großen Schwester ab. Besonders für Amelie Plochmann ein erfreuliches Ergebnis, nachdem sie sich im Vorjahr einer Schulteroperation unterziehen musste.

Damit schlüpfen die drei Schwestern in die Favoritenrolle in ihren Disziplinen (Kajak Einer Jugend und Canadierklasse Jugend) bei den Süddeutschen Meisterschaften am Wochenende — und haben auch noch Heimvorteil. Auf der Wildwasserstrecke der SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 unter der Fernabrücke treten am Samstag von 9.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr rund 300 Kanuten aus 22 Vereinen gegeneinander an.

Das Ziel der Schwestern ist klar: Spaß haben und ihre Titel zum vierten Mal verteidigen. Neben den Plochmanns schickt die SG Viktoria 20 weitere Sportler ins Rennen, am Sonntag sogar alle drei Plochmann-Schwestern im Kajak-Teamwettbewerb der Junioren. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem benachbarten Gelände der SpVgg Nürnberg. Der genaue Zeitplan ist unter www.sg-1883.de zu finden. m.e.

