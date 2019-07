Viel Muskelkraft, reichlich Organisationstalent, aber vor allem effektive Zusammenarbeit waren am Samstagabend auf der Burgfarrnbacher Kirchweih gefragt: Die örtlichen Kärwaburschen zeigten ihr Können, und hievten den Festbaum auf dem Platz an dre Ecke Würzburger Straße/Libellenweg gekonnt in die Höhe.