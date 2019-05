Keine Angebote: Ausbau der Radwege in Fürth stockt

FÜRTH - Weil viele Firmen mit Aufträgen ausgelastet sind, kommt auch der Ausbau von Radwegen in Fürth ins Stocken. Davon betroffen sind aktuell zwei Großvorhaben. Sie müssen mangels Interesse der Firmen neu ausgeschrieben werden.

An der Stadelner Bahnbrücke über die Regnitz ist der Bauplatz für die neue Fuß- und Radwegbrücke bereits gerodet worden. Doch frühestens im September können hier die Arbeiten beginnen. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Es handelt sich immerhin um Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund vier Millionen Euro. So viel Geld hat die Kommune bislang kaum auf einen Schlag für Radfahrer übrig gehabt.

Für die schon lange geforderte Talquerung zwischen dem Eigenen Heim und Stadeln wurden stolze 3,3 Millionen Euro bereitgestellt, weitere 700.000 Euro für den ebenfalls dringend nötigen Ausbau des wichtigen Pegnitztal-Radwegs im Bereich des Stadtparks zwischen Karlsteg und Röllingersteg.

Bei der Talquerung auf dem Wirtschaftsweg entlang der Bahnlinie bereitet der 70 Meter lange Brückenschlag über die Regnitz neben der neuen S-Bahn-Brücke Probleme. Nachdem auf die erste Ausschreibung kein annehmbares Angebot eingegangen ist, wie Finanzreferentin Stefanie Ammon mitteilt, hat die Stadt die Arbeiten erneut ausgeschrieben.

Bis 7. Mai noch können Angebote abgegeben werden. Im günstigsten Fall kann es laut Ammon im September mit dem Bau losgehen. Die Fertigstellung sei dann im Oktober 2020 möglich. Mit Rücksicht auf die Sperrzeiten zum Schutz brütender Vögel sind die Bäume am Ufer schon gerodet worden.

Auch der vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club wegen seiner überregionalen Bedeutung schon lange geforderte Ausbau des PegnitztalRadwegs muss warten. Weil kein Angebot eingegangen ist, muss auch hier erneut ausgeschrieben werden. Dabei hatte die vom Bund Naturschutz eingeforderte Artenschutzprüfung schon im Vorfeld zu Verzögerungen geführt. Doch die Hängepartie hat noch weitere Auswirkungen. Weil die Pegnitzstege für Baufahrzeuge zu schwach sind, muss der Baustellenverkehr über Radwege im Wiesengrund geführt werden. Für deren Erneuerung sind heuer Mittel im sogenannten Deckenprogramm der Stadt reserviert.

Es macht jedoch keinen Sinn, diese Strecken, zu denen die Wege An den Gärten und Am Pappelsteig zählen, vor der Baumaßnahme am Pegnitzufer zu sanieren. Deshalb sucht man nun nach alternativen Radwegen, die mit den vorerst nicht benötigten Mitteln aus dem Deckenprogramm aufgemöbelt werden können. Buckelpisten, die eine baldige Sanierung vertragen könnten, gibt es im Stadtgebiet zum Glück reichlich.

