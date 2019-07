Kellerbrand in Fürth ruft Feuerwehr auf den Plan

Jemand hatte einen Gegenstand auf der heißen Herdplatte vergessen - vor 10 Minuten

FÜRTH - Ein Kellerbrand konnte am Mittwochnachmittag im Fürther Stadtteil Ronhof schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Ursache war ein Gegenstand, der auf der Herdplatte vergessen worden war.

Bilderstrecke zum Thema Kellerbrand in Wohnhaus im Fürther Stadtteil Ronhof Am Mittwochnachmittag brach im Fürther Stadtteil Ronhof in einem Wohnhaus ein Kellerbrand aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.



Weil ein Gegenstand auf der heißen Herdplatte vergessen worden war, musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zum Fürther Stadtteil Ronhof ausrücken. Der Brand entwickelte sich gegen 16.10 Uhr in einem Keller eines Wohnhauses in der Straße In der Lohe. Verletzt wurde niemand. Auch der Sachschaden hält sich laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken in Grenzen.

krei