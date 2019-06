Am Samstag drehte sich an der Fürther Freiheit alles um den Läufernachwuchs: Schon die Ein- und Zweijährigen gingen am Vormittag an den Start, am frühen Nachmittag zeigten dann die Großen ihr Können auf der 2800-Meter-Strecke. Dazwischen war für alle Altersklasse die passende Distanz dabei. Bei strahlendem Maiwetter lief es sich um so besser, Hüpfburgen, Live-Musik und eine Medaille für alle Teilnehmer steigerten die Motivation. © Hans-Joachim Winckler