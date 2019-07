Klimanotstand: Fürth macht’s auf seine Weise

Der Stadtrat beschließt mehrere Maßnahmen - Kritik von den Grünen - vor 53 Minuten

FÜRTH - Die Stadt ruft zwar nicht, wie etwa Erlangen, den lokalen Klimanotstand aus, erkennt aber eine globale Krise und will deshalb entsprechende Maßnahmen ergreifen. Auch vor "unbequemen Entscheidungen" will man nicht zurückscheuen.

Seit vielen Monaten fordern Kinder und Jugendliche – auch in Fürth – die Politik auf, sich deutlich mehr anzustrengen, um das Klima zu retten. Die Stadt will ihre Bemühungen in vielen Bereichen nun forcieren. © Tim Händel



Klimanotstand – ja oder nein? Auf jeden Fall!, meinte das Bündnis "Families for Future" und verlieh dieser Forderung mit der Übergabe von 500 Unterschriften zu Beginn der Stadtratssitzung Nachdruck. Oberbürgermeister Thomas Jung nutzte die Gelegenheit, um mit "einleitenden Worten" die Richtung einer Diskussion vorzugeben, die sich über zwei Stunden ziehen sollte.

Zwar erkenne er an, dass es einen globalen Klimanotstand gibt, sagte der Rathauschef. Er zweifle jedoch an der Sinnhaftigkeit, einen Notstand auf lokaler Ebene auszurufen. Zum einen verbinde er mit dem Begriff das Außerkraftsetzen von Grundrechten. Zum anderen müsste ein Notstand dann auch massive Konsequenzen haben. Mit Verweis auf Erlangen sagte er: Die Nachbarstadt habe zwar den Notstand ausgerufen, illuminiere aber nachts weiterhin den Kamin eines Heizkraftwerks und jage zum Schlossgartenfest ein Feuerwerk in die Luft. "Was ist der Begriff dann wert?", wollte Jung wissen.

Anders sahen das beispielsweise die Grünen und die Linkspartei, die dem Rathauschef "Wortklauberei" vorwarfen und ein starkes Signal forderten. Zwei Stunden diskutierten die Parteien, am Ende blieb es dabei: Fürth ruft nicht den Klimanotstand aus. Davon unbenommen, beschloss der Stadtrat eine Reihe von Maßnahmen für den Klimaschutz. CSU-Fraktionschef Dietmar Helm, auch er sprach sich gegen einen Notstand aus, regte sogar an, Fürth zur "Klimaschutzstadt" zu ernennen.

Sepp Körbl, Vorsitzender der SPD-Fraktion, forderte eine ehrliche Debatte: Dazu gehöre auch zu sagen, dass verstärkter Klimaschutz nicht nur Einsatz, sondern auch Geld kosten werde. Der FDPler Stephan Eichmann prophezeite, die Stadt werde auch "unbequeme Entscheidungen" treffen müssen.

Zuerst verabschiedet wurde dann eine Vorlage der Verwaltung, die im Wesentlichen auf einen Antrag der Grünen zurückging. Deren Kernaussage: Der Klimaschutz wird zu einer zentralen Zukunftsaufgabe der Stadt Fürth, "an deren Bewältigung alle Ämter, Betriebe und Beteiligungen gleichermaßen mitwirken". Neu ist auch: Die Verwaltung hat in allen Beschlussvorlagen, mit denen sich die Stadträte auseinandersetzen müssen, die möglichen Auswirkungen auf das Klima aufzuzeigen.

Darüber hinaus erhielt das Rathaus den Auftrag, ein Klimaschutzkonzept für den Zeitraum 2020 bis 2030 zu erarbeiten. Maßnahmen sollen vor allem in diesen Bereichen umgesetzt werden: Die energetischen Standards bei Neubau und Sanierung städtischer Gebäude sollen erhöht, die regenerative Energieerzeugung soll ausgebaut und es soll grundsätzlich mehr saniert werden.

Umweltbildung für die Bürger

Im Bereich Verkehr will man den Öffentlichen Personennahverkehr stärken und alternative Antriebssysteme fördern. Unter dem Titel Natur und Umwelt soll der Flächenverbrauch in Fürth verringert, das Stadtgebiet "durchgrünt" und den Bürgern durch Umweltbildungsmaßnahmen vermittelt werden, wie sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Dem Umweltausschuss muss die Verwaltung in Zukunft regelmäßig Bericht erstatten, wie das neue Konzept umgesetzt wird und welche Einsparungen erzielt wurden.

Außerdem soll sie nun den neuen Energienutzungsplan umsetzen, den die Energieagentur Nordbayern für Fürth erarbeitet hat. Er dient dazu, zu sparen, mehr Effizienz zu erreichen und auf regenerative Quellen umzustellen. Ein neuer Nachhaltigkeitsbeirat soll der Stadt helfen, ihre Ziele (23 Prozent weniger CO2 bis 2020) zu erreichen. Im Herbst wird geklärt, wie oft der Beirat tagt und was genau seine Aufgaben sein werden.

Die SPD beschloss mit ihrer absoluten Mehrheit mehrere eigene Anträge zum Klimaschutz, zum Beispiel die Vorgabe, ab sofort jedes Jahr 5000 neue Bäume und Sträucher zu pflanzen. Die Grünen, auf ihrem ureigenen Themenfeld Klimaschutz attackiert, stimmten zwar für die SPD-Anträge, sprachen aber "von halbherzigen Aktivitäten".

"Die Stadt könnte viel weiter sein"

Harald Riedel bekrittelte, dass man in Sachen Verkehrswende schon viel weiter sein könnte, wenn das SPD-geführte Rathaus nicht „über Jahre vieles ausgebremst“ hätte. In der Stadtratssitzung forderten die Grünen zudem, den Takt im ÖPNV weiter zu verdichten und Gewerbegebiete besser mit Bussen zu erschließen. Beides wurde zur weiteren Besprechung in entsprechende Ausschüsse verschoben, also nicht beschlossen, was Riedel auf die Palme brachte: „Wer laut nach Klimaschutz ruft, sollte auch mal sein Abstimmungsverhalten überdenken.“

Für zwei Schulneubauten (Helene-Lange- und Schliemann-Gymnasium) forderte er Energiestandards ein, die weit über dem gesetzlichen Mindestmaß liegen, doch auch hiermit fand er zumindest am Mittwoch keine Mehrheit.