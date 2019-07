Kripo ermittelt: Unbekannter schlägt mit Ast auf 45-Jährigen ein

Auch als das Opfer am Boden lag, ließ er nicht ab - vor 50 Minuten

FÜRTH - In der Fürther Innenstadt ist ein 45-jähriger Mann mit einem Ast angegriffen worden. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Zu dem Vorfall kam es bereits am Sonntag, 7. Juli 2019. Gegen 19.45 Uhr saß der 45-Jährige auf einer Treppe vor einer Apotheke in der Nürnberger Straße. Unvermittelt kam ein junger Mann auf ihn zu. Der Unbekannte soll dann mit einem Ast auf ihn eingeschlagen haben, so teilt es das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der 45-Jährige fiel im weiteren Verlauf zu Boden, doch auch dann ließ der Schläger noch immer nicht von seinem Opfer ab.

Als Passanten einschritten, flüchtete der Täter in die Jakobinenstraße in Richtung Hornschuchpromenade. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Ein Rettungsdienst behandelte schließlich die Verletzungen des 45-Jährigen.

Nun hat die Kriminalpolizei Fürth die Ermittlungen übernommen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

16 - 18 Jahre alt

ca. 165 cm groß, schlank

bekleidet mit einem schwarzen Anzug, einem schwarzem Hemd und schwarzen Herrenschuhen

er trug auffällige weiße Kopfhörer auf dem Kopf

er sprach deutsch mit nicht näher definierbarem ausländischen Akzent

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

krei