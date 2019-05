Kunst, die auf Pflastersteine passt

Im Hof des Kulturforums, in der Fußgängerzone, in der Gustavstraße: Ein Street-Art–Star zu Besuch - vor 1 Stunde

FÜRTH - Gestern war David Zinn in der Fußgängerzone und in der Gustavstraße zugange. Und natürlich hinterließ das Spuren. Sein geflügeltes Schweinchen Phil etwa hat sich ein Plätzchen vor H & M erobert – es ist gekommen, um zumindest eine Weile zu bleiben.

An verschiedenen Stellen in Fürth lassen sich inzwischen kleine Kreide-Kunstwerke entdecken. In der Fußgängerzone hat David Zinn ein Pflasterstein gereicht. © Tim Händel



An verschiedenen Stellen in Fürth lassen sich inzwischen kleine Kreide-Kunstwerke entdecken. In der Fußgängerzone hat David Zinn ein Pflasterstein gereicht. Foto: Tim Händel



Es sind kleine, vergängliche Kunstwerke, die David Zinn mit Kreide schafft. In Fürth sind seine fabelhaften 3D-Wesen Vorboten des Internationalen Figurentheater-Festivals, dessen Fürther Aufführungsprogramm an diesem Wochenende im Kulturforum beginnt.

Der US-amerikanische Straßenmalkünstler ist erstmals in Deutschland kreativ. Wie berichtet, zählt er dank Instagram, Facebook und Co. mittlerweile zu den Stars der Street-Art-Szene. Seine Zeichnungen zierten bereits U-Bahnhöfe in Manhattan, Plätze in Schweden und Straßenecken in Taiwan. Passend zum Figurentheater-Festival hat der 49-Jährige den Auftrag, Objekte in der Innenstadt phantasievoll zu verwandeln: Laternen, Bordsteinkanten, Abflüsse oder Grasbüschel am Wegesrand.

Zinn, der aus Ann Arbour im US-Bundesstaat Michigan stammt, begann sein Berufsleben als Illustrator. Noch bis Montag bringt er Farbe ins Fürther Straßenbild – zu erkennen ist er auch an seinem Einkaufstrolley, in dem sein Kreide-Kasten und ein Teleskop-Stock stecken. Den braucht er, um immer wieder prüfen zu können, wo genau sich der künftige Betrachter seiner Figuren am besten hinstellt, damit die Perspektive für ihn perfekt wird.