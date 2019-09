Lange Straße wird Fahrradstraße

FÜRTH - Mehrere Fahrradstraßen will die Stadt Fürth in nächster Zeit schaffen, damit der Umstieg vom Auto aufs Rad leichter fällt. Auch die Lange Straße soll dazugehören. Allerdings nicht sofort.

Zur Fahrradstraße - hier ein Beispiel aus Karlsruhe - soll auch die Lange Straße in Fürth werden. © Uli Deck



Die Idee, die Lange Straße in die Liste der geplanten Fahrradstraßen aufzunehmen, hat die FDP ins Spiel gebracht. Damit, so argumentiert Stadtrat Stephan Eichmann, könne für Radler eine attraktivere Verbindung zwischen Fürth und Nürnberg geschaffen werden. Denn bisher ende der Radweg, der von Nürnberg auf der Fürther Straße herführt, an der Stadtgrenze; die Nürnberger Straße sei zu schmal, um ihn zu verlängern.

Die Lange Straße biete sich seiner Ansicht nach als Fahrradstraße an. Sie werde hauptsächlich von Anwohnern und Parkplatzsuchenden befahren. Fahrradstraßen sind grundsätzlich für Radler reserviert – Ausnahmeregelungen können es Anliegern erlauben, mit dem Auto zu fahren und zu parken, sie müssen sich aber dem Radverkehr unterordnen.

Eichmann renne mit dem Vorschlag offene Türen ein, sagte Oberbürgermeister Thomas Jung jüngst im Bauausschuss. Zwar vermutet man im Baureferat, dass Radler, die eine direkte Verbindung Nürnberg-Fürth suchen, eher nicht den Umweg über Kurgartenstraße, Lange Straße und Jakobinenstraße nehmen werden. Aber die Lange Straße könnte den Radverkehr innerhalb des Quartiers und auch für den Weg vom Nürnberger Westen in die Fürther Südstadt fördern.

Einstimmig beauftragte der Ausschuss die Stadtverwaltung, die Umwandlung der Straße in eine Fahrradstraße zu planen und vorzubereiten. OB Jung betonte jedoch, dass etwas Geduld nötig sei: Die Lange Straße werde nicht sofort, aber "innerhalb der nächsten zwei Jahre" dran kommen.

Wie berichtet, will die Stadt heuer die Lindenstraße sowie einen Ring in der Südstadt – aus Abschnitten der Karolinenstraße, Dambacher Straße, Au-, Jahn- und Ludwigstraße – als Fahrradstraßen ausweisen.

