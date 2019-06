Am Samstagabend hatten die Prager Smetana Philharmoniker unter Hans Richter das Open Air-Publikum im Fürther Stadtpark mit einer romantisch klingenden Liebesnacht begeistert. Dazu brachten die Zuhörer allerlei Leckereien für ein opulentes Picknick mit. © Jürgen Petzoldt

Brennende Waschmaschine auf Balkon: Feuerwehreinsatz in Fürth Kurz vor Mitternacht ist die Fürther Feuerwehr am Samstag in den Ortsteil Dambach gerufen worden - Anrufer hatten ein Feuer auf dem Balkon eines mehrstöckigen Hauses gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Waschmaschine auf einem Balkon in dritten Stock gebrannt hatte, die Bewohnerin hatte das Feuer allerdings bereits gelöscht. Die Einsatzkräfte übernahmen die Nachlöscharbeiten vor Ort.

Auf der Südwesttangente: Weißer VW Bulli brennt komplett aus Dramatische Szenen auf der Südwesttangente: Am späten Mittwochabend stand ein alter T3 Bus der Marke Volkswagen komplett in Flammen, die Bundesstraße 8 musste in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt werden. Die Einsatzkräfte gehen von einem technischen Defekt aus.