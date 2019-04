Lesegenuss hoch über den Dächern der Stadt

Die Innenstadtbibliothek ist so erfolgreich, dass sie auch andernorts Eindruck macht. - vor 1 Stunde

FÜRTH - Zum dritten Mal in Folge stiegen in der Innenstadtbibliothek in der Neuen Mitte die Ausleih- und Besucherzahlen. Seit ihrer Eröffnung kamen fast 4100 Neuanmeldungen hinzu. Nun möchten andere Büchereien an diesen Erfolg anknüpfen.

In der Kinderbuchabteilung der Innenstadtbibliothek knüpfen schon die Kleinsten erste Kontakte zum Buch. Viele Kitas und Schulen kommen vorbei, um das System Bücherei kennenzulernen. Bis in den Herbst hinein sind die Schnuppertermine ausgebucht.



Für viele Fürther ist die Innenstadtbibliothek hoch über der Neuen Mitte ein Fixpunkt ihrer Stadt geworden. Sie trinken Kaffee auf der Terrasse mit Ausblick, andere schmökern regelmäßig in Zeitungen, leihen sich Lesestoff aus oder besuchen eine der vielen Veranstaltungen, die dort inzwischen etabliert sind. Regelmäßig zu Gast sind auch Kitas, Schulen oder Gruppen aus dem Bereich Integration, um sich mit dem System Bibliothek vertraut zu machen.

Doch nicht nur die Fürther fühlen sich hingezogen zu den beiden oberen Stockwerken der Neuen Mitte, auch die Fachwelt, sprich andere Bibliotheken, versucht, das Geheimnis des Erfolgs zu ergründen: In den drei Jahren seit ihrer Eröffnung gab es 4096 Neuanmeldungen; 2018 kamen 150 323 Besucher (Vorjahr: 111 092).

Christina Röschlein hat schon einige Vorträge zum Thema gehalten, etliche Delegationen aus Bayern durchs Haus geführt. Was die Innenstadtbibliothek so beliebt macht, ist nicht ganz leicht zu ergründen. Wahrscheinlich ist es der Mix aus Lage, Räumlichkeiten und dem Drumherum, vermutet die Leiterin der Volksbücherei. Eins zu eins woanders umsetzen könne man das Konzept nur schwerlich.

Ausruhen auf dem Erfolg will man sich aber nicht. So verspricht Elisabeth Zeidler, Leiterin der Innenstadt-Zweigstelle, weitere Veranstaltungen. Ein Bibliotheks-Quiz mit Fragen rund um Literatur etwa hatte erst seine Premiere, mit Bilderbüchern will man künftig schon Kleinkinder für Lesestoff begeistern.

Aufwarten kann die Bücherei in der Hohen Mitte laut Bürgermeister Markus Braun bereits jetzt mit den "längsten Öffnungszeiten der Republik". Sogar am Sonntag könne man sich, dank des Cafébetriebs, Bücher, Zeitschriften oder CDs ausleihen. Zwar wüssten dies einige Kunden noch immer nicht, wie Zeidler erzählt, doch es spreche sich herum, dass die Bedienung des Ausleihautomats ein Kinderspiel sei. Ein Beleg dafür könnte eine weitere Zahl sein: Die Ausleihen lagen im Zeitraum von April 2018 bis März 2019 bei 80 197 Medien. Im Vorjahr waren es noch 78 138 gewesen. Im Moment jedoch sind die Hauptstelle der Volksbücherei und alle vier Zweigstellen bis einschließlich 28. April geschlossen. Der Grund: die Umstellung der Bibliothekssoftware auf ein neues System.

Gwendolyn Kuhn