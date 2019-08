Mann bittet Rentnerin um Wechselgeld und bestiehlt sie

Die ältere Dame ließ sich durch ein Gespräch ablenken - vor 57 Minuten

FÜRTH - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag eine Rentnerin in der Mainstraße um Wechselgeld gebeten und sie dabei bestohlen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich kurz danach in Erlangen.

Gegen 9.30 Uhr sprach ein Mann eine Rentnerin an ihrem Fahrzeug an, das sie auf dem Parkplatz eines Gartencenters abgestellt hatte, und bat sie um Münzgeld. Während er die Rentnerin in ein Gespräch verwickelte, entwendete er die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Darin befanden sich ein zweistelliger Eurobetrag und mehrere Ausweisdokumente.

Die Fürther Kripo bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Nur wenige Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Erlangen: Hier bat ein Unbekannter einen Senior darum, Geld zu wechseln, und klaute ihm dabei Bargeld aus dem Geldbeutel.

mch