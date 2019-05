Mehrere Container auf Fürther Lagerplatz in Brand

Gasflasche unweit des Feuers sorgte für Gefahrenpotenzial - vor 59 Minuten

FÜRTH - Dichte Rauchschwaden stiegen am Freitagabend aus einem Lagerplatz im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach auf: In der Siegelsdorfer Straße standen mehrere Container und Schuppen in Brand. Für die Feuerwehr galt besondere Vorsicht, denn unweit des Feuers stand eine Gasflasche.

Ein Container-Brand auf einem Lagerplatz in Burgfarrnbach hielt am Freitagabend etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr auf Trab. Foto: NEWS5



Kurz nach 17 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Siegelsdorfer Straße alarmiert: Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen bereits mehrere Container, Schuppen und Lagerunterstände in Brand. Mit vereinten Kräften, insgesamt 26 Helfer der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Burgfarrnbach waren vor Ort, versuchte man, die Flammen zu löschen.

Besonderes Gefahrenpotenzial stellte dabei eine Gasflasche dar, die sich in der Nähe der Feuers befand. "Diese konnte allerdings während des Einsatzes gut gekühlt werden", so ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle, jedoch brannten zwei der Container komplett nieder. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

jm