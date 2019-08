Muskelkraft, Organisation, aber vor allem Zusammenarbeit waren am Samstagabend auf der Burgfarrnbacher Kärwa angesagt. Die Kärwaburschen zeigten ihr Können und stellten den Kärwabaum am Festplatz auf. Moralisch und natürlich flüssig unterstützt wurden die Burschen bei Ihrer schweißtreibenden Arbeit von ihren Kärwamadli, die jedem Wunsch nach einem Krug sofort und gerne nachkamen.

