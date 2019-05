Metropolmarathon 2019: Läufer bremsen den Verkehr aus

Mit Straßensperrungen sowie mit Busumleitungen und -ausfällen muss man rechnen - vor 4 Minuten

FÜRTH - Der Metropolmarathon bremst den Verkehr am Wochenende aus. Damit die Sportler freie Bahn haben, werden Straßen ganz oder zeitweise gesperrt. Rund um die Laufstrecke ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Busse werden umgeleitet, manche fallen aus.

Routenverlauf

Bereits am Samstag kann es wegen der Schülerläufe und des Zehntel-Marathons zwischen 12 und 14.45 Uhr im Bereich Gabelsberger und Luisenstraße kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Beim Hauptevent am Sonntag wiederum sind vor allem die Innen- und Südstadt betroffen, am Sonntagvormittag aber auch der Stadtwesten.

Denn während sich die Teilnehmer des Volkslaufs sowie der Walking- bzw. Nordic-Walking-Runde auf einem Zehn-Kilometer-Parcours durch die Süd- und Innenstadt inklusive Pegnitzgrund bewegen, drehen die Teilnehmer des Marathons nach einer Runde durch die Südstadt auch eine große Schleife durchs Eigene Heim, durch Unterfarrnbach, am Main-Donau-Kanal entlang und durch Ober- und Unterfürberg, bevor sie am Ende zweimal den Volkslauf-Parcours absolvieren. Halb- sowie Dreiviertelmarathon spielen sich auf denselben Pfaden ab.

Westlich der Rednitz ist daher nach Angaben der Veranstalter höchstens bis Sonntagmittag mit Absperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. In der Innen- und Südstadt dagegen dürfte sich die Lage für Autofahrer erst im Lauf des Nachmittags wieder normalisieren.

Straßensperrungen

Komplett gesperrt sind nach Angaben von Stadt und Polizei die Friedrichstraße (9.45 Uhr bis 14.45 Uhr), die Herrnstraße (zwischen Wald- und Ludwigstraße), die Jakobinen-Unterführung zwischen Gebhardt- und Ritterstraße (8.45 Uhr bis 14 Uhr) sowie die Ritterstraße und die Vacher Straße zwischen Billinganlage und Stadelner Straße (9 bis 10.30 Uhr)

Während die Zufahrt zum Fürther Hauptbahnhof vom Süden her über die Schwabacher Straße gewährleistet ist, kann das Parkhaus in der Friedrichstraße während der Veranstaltung am Sonntag nicht angefahren werden. Die Nürnberger Straße ist nach Angaben der Stadt in Höhe Jakobinenstraße zeitweise gesperrt. Einsatzkräfte von Polizei, THW und Feuerwehr richten aber Schleusen ein, die Verkehrsteilnehmer je nach Position des Marathonfeldes passieren lassen. Weitere Schleusen sind laut Stadt in der Gebhardtstraße/Gabelsbergerstraße, Karolinenstraße/Ritterstraße, Breslauer Straße/Stettiner Straße, Berlinstraße/Cadolzburger Straße sowie in der Uferstraße (nahe Stadthalle) vorgesehen.

Abschleppaktionen

Die Polizei weist darauf hin, dass sich Autofahrer in der Innen- und Südstadt auf Wartezeiten gefasst machen müssen. Hinzu kommt, dass die Stadt entlang der Laufstrecke Halteverbote anordnet. Wer sein Fahrzeug dort abstellt, so die Polizei, wird abgeschleppt.

Busumleitungen, Busausfälle

Bereits ab Betriebsbeginn am Freitag leitet die infra ihre Busse bis zum Betriebsschluss am Sonntag so um wie sonst während der Kirchweih. Die Haltestelle Maxstraße Süd unterhalb des Sparkassen-Hochhauses wird nicht bedient. Am Sonntag fahren in der Innenstadt von 8 Uhr bis etwa 17 Uhr keine Busse. U-Bahn-Passagiere müssen zum Umsteigen in die Südstadt schon am U-Bahnhof Stadtgrenze aussteigen. Busfahrgäste sollten auch in der Süd- sowie in der Nord- und der Weststadt auf Ersatzhaltestellen, unerwartete Endstationen und Linienänderungen achten.

Service

Alle Busumleitungen, sind online unter www.stadtverkehr-fuerth.de nachzulesen. Für Fragen ist am Sonntag zwischen 8 und 15 Uhr ein Bürgertelefon freigeschaltet, 75 90 55 77.

Birgit Heidingsfelder