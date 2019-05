Der Protest ist zurück: 250 junge Fürther sind am Freitagabend auf die Straße gegangen, um mehr Freiräume und vor allem ein selbstverwaltetes Zentrum zu fordern. Sie suchen "einen Raum, in dem es möglich ist, eigene Ideen zu entwickeln", wie ein Redner der "Aktion Protestgarten" sagte. Und wollen den Politikern Feuer unterm Hintern machen.

Ein Feuer auf einem Lagerplatz im Fürther Ortsteil Burgfarrnbach rief am Freitagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan: Mehrere Container, sowie Schuppen und Lagerunterstände standen in Flammen. Zusätzlich sorgte eine Gasflasche unweit des Feuers für Gefahr. Die Einsatzkräfte brachten die Situation allerdings schnell unter Kontrolle und konnten die Gasflasche gekühlt halten. Verletzt wurde niemand.

Erneut ereignete sich am Bahnhof Zirndorf-Kneippallee ein schwerer Unfall: Ein Senior wollte am Freitagmittag mit seinem Rollator die Gleise überqueren und wurde dabei von einem Zug erfasst. Der Mann erlitt laut Angaben der Bundespolizei eine Platzwunde und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Durch den Einsatz war die Bahnstrecke nach Cadolzburg für etwa eine Stunde gesperrt.