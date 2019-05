Mit Vitaminschub zum Erfolg

FÜRTH - Zwei Zehntklässlerinnen des Fürther Hardenberg-Gymnasiums sind bei einem Wirtschaftsspiel mit ihrem Geschäftsmodell hervorragend gestartet. Zur Vermarktung von Gemüsesäften stellten sie die richtigen Weichen. Jetzt geht es in die Endrunden.

Haben sich für das Halbfinale des bayernweiten Wirtschaftsspielwettbewerbs „Play the market“ qualifiziert: Martha Janik (links) und Laura Peters aus der 10. Klasse des Fürther Hardenberg-Gymnasiums. Foto: Armin Leberzammer



Team "Llama" ist auf Kurs: Martha Janik und Laura Peters, zwei Zehntklässlerinnen am Hardenberg-Gymnasium, haben sich beim virtuellen Wirtschaftsplanspiel "Play the market" unter die letzten 30 Teams gespielt. In zwei Wochen geht es für die beiden 15-Jährigen darum, es gegen die bayerische Konkurrenz ganz nach oben zu schaffen.

In der Vorrunde mit sechs als Perioden bezeichneten Wirtschaftsjahren haben sich die beiden Mädchen trotz eines ökonomischen Durchhängers im dritten Jahr am Ende auf den ersten Platz ihres Marktes gespielt. Kein Team – darunter vier aus ihrer eigenen Klasse – konnte ein besseres Betriebsergebnis vorweisen.

Dafür mussten die Nachwuchsmanager über ein Internetportal Entscheidungen zu Produktion, Marketing, Personal, Material, Umweltschutz und Finanzen treffen. Die Jugendlichen analysierten komplexe Situationen und haben dabei betriebs- und volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen gelernt. Außerdem sollen sie neben ökonomischem Wissen auch Schlüsselkompetenzen wie Teamfähigkeit und strukturiertes Denken erwerben.

Bio zahlt sich aus

Am Anfang stand die Herausforderung. In diesem Jahr galt es, als fiktives Unternehmen in der Produktion und dem Verkauf von Smoothieshots, also Frucht- und Gemüsesäfte mit ausgefallenen Rezepturen, erfolgreich zu sein. Während sie bei der Personalplanung und Investitionen in den Maschinenpark zurückhaltend waren, haben Martha Janik und Laura Peters ihr Spielgeld eher für Marketing und einen größeren Bio-Anteil an der Produktion ausgegeben.

Während sich Letzteres durch einen höheren Verkaufspreis und größere Absatzmengen bald auszahlte, verhagelten wenig zielführende PR-Maßnahmen die Bilanz der dritten Spielperiode. "Da haben andere Teams mit viel kleineren Werbeetats deutlich besser abgeschnitten", berichtet Peters.

Doch auch das gehöre eben dazu: die Erkenntnis, dass Prognosen falsch sein können sowie der produktive Umgang mit den eigenen Fehleinschätzungen. Natürlich wollen die beiden virtuellen Jung-Managerinnen nun bayernweit die Spitze bei "Play the market" – an dem seit 1992 veranstalteten Wettbewerb haben heuer über 2000 junge Menschen teilgenommen – erklimmen.

Halbfinale und Finale werden dann nicht mehr über das Internet ausgespielt, sondern bei einem gemeinsamen Wochenende aller verbliebenen Mannschaften im oberbayerischen Pullach. Gehandelt werden dieses Mal allerdings statt gesunde Smoothies sportliche Sneaker-Schuhe.

Ob ihr beruflicher Werdegang später einmal auf den Spuren der "Play-the-market"-Erfahrungen weitergehen wird, können Martha Janik und Laura Peters jetzt noch nicht abschätzen. "Auf jeden Fall macht es Spaß, das theoretische Wissen aus dem Wirtschaft-Recht-Unterricht auf diese Weise einmal praktisch umzusetzen", findet Laura.

Armin Leberzammer