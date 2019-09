Nach Leichenfund: Bessere Zeiten für Fürther Pechhüttn

FÜRTH - Das alte Häuschen an der Ecke von Karolinenstraße und Schwabacher Straße ist kaum mehr wiederzuerkennen. Über viele Jahre verfiel es, machte einen äußerst schäbigen Eindruck. Doch die Zeiten von Verfall und Unglücksmeldungen liegen hinter ihr: Auf dem Areal entstehen 42 Wohnungen.

Wieder hübsch, aber bedrängt: das denkmalgeschützte Haus an der Ecke Karolinenstraße und Schwabacher Straße wird von zwei Neubauten flankiert.



Zudem produzierte das lange Zeit leerstehende Gebäude zweimal mit Aufsehen erregenden Unglücksfällen Schlagzeilen: 2016 fanden Jugendliche auf dem Dachboden einen toten Obdachlosen, der Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war, im Sommer 2017 schlugen Flammen aus den Fenstern. Die Feuerwehr hatte den Brand aber rasch unter Kontrolle.

Erlanger Firma bebaut Pechhüttn-Areal in Fürth

Inzwischen sind bessere Zeiten für die sogenannte Pechhüttn angebrochen. Ein neues Dach, neue Fenster und eine sanierte Sandsteinfassade haben ihr viel vom einstigen Glanz zurückgegeben. Vier Wohnungen entstehen darin, 38 weitere in den beiden benachbarten sechsstöckigen Neubauten, die das kleine Haus flankieren.

Hinter dem Projekt steht das Immobilien-Unternehmen GBI Wohnungsbau aus Erlangen. Es will das Areal in ein attraktives Quartier für Familien verwandeln: mit rund 2800 Quadratmetern Wohnfläche, einem Garten mit Spielplatz und einer Tiefgarage mit 21 Stellplätzen. 36 der 42 Wohnungen sind öffentlich gefördert, was günstige Mieten garantiere, wie GBI betont. Sie sollen für Preise von 4,70 Euro bis 5,70 Euro pro Quadratmeter zu haben sein.

Die Bauarbeiten, heißt es auf FN-Anfrage, verliefen jedoch schleppender als erwartet. So habe man zum einen entdecken müssen, dass der denkmalgeschützte Altbau vom Hausschwamm befallen war. Zum anderen sei es wegen der überhitzten Baukonjunktur extrem schwierig gewesen, Handwerker zu finden. Neue Zielsetzung: Im Spätsommer 2020 sollen die ersten Bewohner einziehen.

Benannt wird die Wohnanlage nach Emmy Humbser (1877-1954), deren Familie einst in der Nähe ihre Brauerei hatte. Emmy Humbser war für ihr soziales Engagement bekannt, sie wurde 1955 posthum mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Name "Pechhüttn" rührt vermutlich von einer ehemaligen Pechfabrik her, die auf dem Gelände stand. Das Gebäude war 1831 errichtet worden und gilt als das erste Haus der Südstadt.

