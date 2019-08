Nach Schüssen auf Fürther Carport: 58-Jährige in Haft

Ermittlungen der Fürther Polizei nach einem Vorfall in Dambach wiesen auf die Frau hin - vor 18 Minuten

FÜRTH - Der Vorfall war ebenso mysteriös wie erschreckend: Vorletzten Samstag wurden mehrere Schüsse auf einen Carport in Dambach abgefeuert – wer dahinter steckte, blieb allerdings zunächst unklar. Nun führten ihre Nachforschungen die Fürther Kripo zu einer 58-jährigen Nachbarin, die inzwischen festgenommen wurde.

Bewohner eines Anwesens in der Fuchsstraße hatten am 10. August die Polizei verständigt, weil sie mehrere Einschusslöcher in ihrem Carport und in der angrenzenden Hauswand entdeckten. Der Kriminaldauerdienst rückte an, um Spuren zu sichern, das Fachkommissariat der Kripo nahm sich danach der Sache an.

Schnell stand fest: Die Geschosse mussten aus der näheren Umgebung abgegeben worden sein. Experten des Bayerischen Landeskriminalamts wurden hinzugezogen, deren Schussrichtungsbestimmung wies auf ein benachbartes Anwesen hin.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen die 58-Jährige, die in dem besagten Haus wohnt. Bei der von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordneten Durchsuchung fanden sich einschlägige Beweise, darunter auch eine Schusswaffe.

Bei ihrer Vernehmung habe die Beschuldigte "Angaben zur Sache" gemacht, heißt es im Bericht der Polizei – welcher Art diese waren, teilt sie allerdings nicht mit. Die Frau kam jedoch vorläufig in Haft, die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen sie.

