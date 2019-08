Nach tödlichem Unfall bei Langenzenn sucht die Polizei nun Zeugen

Der Fahrer eines Autotransporters war beim Beheben einer Panne erfasst worden - vor 1 Stunde

LANGENZENN - Nach dem tragischen Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B8 bei Langenzenn (Landkreis Fürth) sucht die Verkehrspolizei nun Zeugen. Der Fahrer eines Autotransporters war tödlich verletzt worden, nachdem er wegen einer Panne ausgestiegen war und sein Fahrzeug von einem Mercedes gerammt wurde.

Der Fahrer eines Autotransporters war schwer verletzt worden, nachdem er wegen einer Panne sein Fahrzeug verlassen hatte. © ToMa



Der Fahrer eines Autotransporters war schwer verletzt worden, nachdem er wegen einer Panne sein Fahrzeug verlassen hatte. Foto: ToMa



Nach weiteren Ermittlungen deutet alles darauf hin, dass der 52-jährige Fahrer eines Autotransporters mit Anhänger womöglich aufgrund einer Panne am rechten Fahrstreifen der B8 kurz nach der Auffahrt Langenzenn-Süd anhielt. Offenbar stieg der Fahrer des Gespanns dann aus, um die Panne zu beheben.

Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierte gegen 15.50 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes mit dem Heck des Anhängers. Die Wucht des Aufpralls schob den Anhänger in den Transporter, dieser wiederum erfasste dabei den 52-Jährigen. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 32-jährige Mercedes-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren.

Bilderstrecke zum Thema Mercedes fährt auf Autotransporter auf: Mann stirbt bei Langenzenn Weil er vermutlich eine Panne hatte, stoppte der Fahrer eines Abschleppwagens sein Fahrzeuggespann am Montagnachmittag bei der Ausfahrt Langenzenn Süd. Während er sich außerhalb seines Wagens befand, prallte ein Mercedes in das Heck des Abschleppfahrzeugs. Der Mann wurde von dem Gefährt getroffen und erlag vor Ort seinen Verletzungen.



Die B8 war in Fahrtrichtung Nürnberg für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis 18.45 Uhr komplett gesperrt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet oder den Autotransporter vor dem Unfall auf dem rechten Fahrstreifen stehend wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mch