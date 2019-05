Nach tödlicher Kollision mit Mopedfahrer: Polizist verurteilt

Mann starb bei Kollision im vergangenen Frühjahr nahe Wintersdorf - vor 1 Stunde

WINTERSDORF - Beim Prozess um den tödlichen Unfall bei Wintersdorf hat der Polizist, der sich seit Donnerstag vor dem Fürther Amtsgericht verantworten muss, sein tiefes Bedauern über das Geschehene ausgedrückt. Nun ist auch das Urteil gefallen.

Im vergangenen April kollidierte auf der Rothenburger Straße in Wintersdorf ein Polizeifahrzeug mit einem Mopedfahrer. Der Unfall endete für den damals 30-jährigen Biker tödlich. Foto: ToMa



Ihm wird fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt: Am Donnerstag stand ein 31-jähriger Polizist vor dem Fürther Amtsgericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, im vergangenen April mit seinem Streifenwagen auf Höhe von Wintersdorf bei roter Ampel mit mindestens 140 km/h in die Kreuzung Rothenburger/Ansbacher Straße eingefahren zu sein, erlaubt sind in dem Abschnitt grundsätzlich 70 km/h. Dort erfasste der Streifenwagen einen von rechts kommenden Mopedfahrer, dessen Ampel laut Staatsanwaltschaft Grün gezeigt hatte, und stieß dann mit einem Pkw zusammen. Für den damals 30-jährigen Biker endete die Fahrt tödlich.

Noch am Donnerstag sprach der Richter dann das Urteil: Der 31-jährige Polizist wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Damit folgte das Gericht der Empfehlung des Oberstaatsanwaltes, der eine Strafe in dieser Höhe gefordert hatte. Zudem muss der Polizist 5000 Euro an die Schwester des getöteten Mopedfahrers zahlen. Die Strafe hält der Richter für Tat und Schuld angemessen.

Der angeklagte Polizist, der am Steuer des Streifenwagens saß, war an dem Tag mit einer Kollegin zu einem Einsatz in Dietenhofen (Landkreis Ansbach) unterwegs. "Aus seiner Sicht war höchste Eile geboten", äußerte sich der Anwalt zu Prozessbeginn am Donnerstagvormittag. Die Streife war zu einem Einbruch gerufen worden, es war möglich, dass der Täter noch vor Ort war.

"Würde es gern ungeschehen machen"

Der Angeklagte habe die Kreuzung für gut einsehbar gehalten, dann aber den Mopedfahrer nicht gesehen. "Ich habe meine Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und auch die Einsehbarkeit der Kreuzung. Es tut mir wahnsinnig leid, was da passiert ist", sagte der Beamte, der ernst und bedrückt wirkte.

Den Vorwurf der fahrlässigen Tötung nehme er an. "Er würde es gern ungeschehen machen, wenn er könnte. Er weiß, dass er mit dieser Schuld sein ganzes Leben leben muss", sagte sein Anwalt. Den Mopedfahrer habe der 31-jährige Angeklagte laut eigenen Aussagen erst gesehen, "als die Windschutzscheibe milchig wurde und der Airbag aufging".

Kurz bevor sich der Unfall ereignete, stand bereits ein Auto bei Rotlicht an der besagten Kreuzung. Der Polizist und seine Kollegin fuhren links daran vorbei und in die Kreuzung. Dass dabei das Blaulicht und das Martinshorn eingeschaltet waren, konnte ein Autofahrer, der zum Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn an der Ampel wartete, vor Gericht bestätigen. Andere Zeugen gaben jedoch an, kein Martinshorn gehört zu haben. Ebenso wurde ein Sachverständiger vor Gericht befragt. Er sollte verschiedene Fragen klären.

Seit April wieder im Außendienst tätig

Vor Gericht schilderte der Polizist, wie sehr ihn das Unglück mitnahm. In den Tagen nach dem Unfall habe er nur im Bett gelegen. "Ich hatte keine Kraft, irgendetwas zu machen. Ich konnte nicht schlafen, nicht essen, gar nichts machen". Die intensive Betreuung durch einen Trauma-Seelsorger habe ihn schließlich wieder auf die Beine gebracht. Der 31-Jährige war zunächst einige Zeit krank geschrieben, dann wurde er im Innendienst eingesetzt. Seit April ist er wieder im Außendienst tätig. Er fahre allerdings nicht selbst, sondern sei nur Beifahrer im Auto, weil er nicht wisse "wie er bei einer Blaulichtfahrt reagieren würde."