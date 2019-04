Nachfolger fürs "Old Hippies": "Boca" feiert Eröffnung

Neue Wirte, neues Konzept: Die Kneipe am Helmplatz bietet jetzt mexikanisches Essen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Nur rund fünf Wochen waren die Lichter im "Old Hippies" in der Helmstraße verloschen, jetzt ist eine neue Kneipe dort eingezogen. Das "Boca" (Spanisch: Mund) soll ein Treffpunkt für junge Leute werden.

Jens Schmidt (li.) und Marco Graeser betreiben das "Boca" in der Helmstraße. Foto: Hans-Joachim Winckler



Mexikanisches Essen, Bier aus Bruckberg und Frozen Margaritas gibt es dort künftig zur Selbstbedienung. In der Wirtsstube hat sich auch einiges geändert. Tische und Bänke sind etwas farbenfroher geworden, außerdem steht dort eine mobile Bühne, auf der wechselnde Veranstaltungen stattfinden sollen.

Die neuen Betreiber sind Jens Schmidt und Marco Graeser. Während Schmidt neu in der Gastronomie-Szene ist, kann Graeser schon auf einige Erfahrungen zurückgreifen. Er betreibt derzeit gemeinsam mit seinem Vater die "Kaffeebohne" in der Gustavstraße.

In dem Eckhaus in der Helmstraße 2, war fast vier Jahrzehnte lang das "Öchsla" beheimatet. Die Nachfolge trat das "Old Hippies" an. Nach fünf Jahren schloss es im März seine Türen. Einer der Hauptgründe für das Ende der Kneipe war, dass seine Betreiber Schwierigkeiten hatten, Personal zu finden.

Einen ersten Eindruck von der neuen Örtlichkeit kann man sich bereits am Dienstagabend machen. Ab 20 Uhr ist geöffnet; es gibt Getränke, ein Gericht und Live-Musik von den "Folks Worst Nightmare" und den "Rockin‘ Lafayettes". Ab Mittwoch, 1. Mai, ist unter der Woche stets ab 17 Uhr geöffnet, am Wochenende ganztägig.

Gwendolyn Kuhn