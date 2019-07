Neuauflage: Fürther Hoteliers freuen sich auf die Fürther

FÜRTH - Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kommt im August die Aktion Zu Gast in der eigenen Stadt zurück. Die Zimmer kann man ab dem 15. Juli buchen.

Auch das Excelsior Hotel in der markanten Pyramide am Kanal beteiligt sich an der Aktion. Foto: Hans-Joachim Winckler



Die Premiere 2018 schlug voll ein. Über 500 Fürther buchten zum Sonderpreis ein Zimmer in einem hiesigen Hotel. Im August erlebt die Aktion ihre zweite Auflage, erneut haben Einheimische die Möglichkeit, ihre Stadt aus den Augen eines Besuchers kennenzulernen.

Die Tourist-Information hat dazu wieder mit hiesigen Hoteliers ein Paket geschnürt. Fürther können vom 10. auf den 11. oder vom 17. auf den 18. August für 50 Euro ein Doppelzimmer mit Frühstück und Begrüßungsdrink buchen. Zusätzlich können sie gratis vier Fürther Museen besichtigen und an einer Tour durch die Stadt teilnehmen.

"Wir wollen den Bürgern zeigen, was es in unserer schönen Stadt zu erleben und zu entdecken gibt, vor allem, dass unsere Hotels tolle Möglichkeiten bieten, um beispielsweise auswärtigen Besuch unterzubringen", sagt Eike Söhnlein, Leiterin der Tourist-Information Fürth. Mit dabei sind das Excelsior Hotel (Pyramide), das niu saddle, das Hotel Forsthaus, das Hotel Mercure, Werners Boutique Hotel und das Schwarze Kreuz am Rathaus. Neu dabei ist das SP Hotel in der Friedrich-Ebert-Straße.

Freien Eintritt bekommen die "Gäste in der eigenen Stadt" im Rundfunk- und im Stadtmuseum, im Jüdischen Museum und in diesem Jahr auch im Ludwig-Erhard-Zentrum. Bei den Stadtspaziergängen hat die Tourist-Information diesmal zwei besondere Touren im Programm: eine zum Gänsberg, die andere zum Stadtpark. Außerdem besteht erstmals die Möglichkeit, an einer Fahrt mit einem Doppeldeckerbus teilzunehmen.

"Viele haben sich 2018 gewünscht, dass die Hotels ein Abendessen servieren", sagt Kathrin Reichel, die das Projekt leitet. Deshalb bieten heuer Werners Boutique Hotel und das Excelsior ein Drei-Gänge-Menü zum Sonderpreis von 39 Euro pro Person an. Das Hotel Forsthaus gibt zehn Prozent Rabatt aufs Grillbüfett.

Diesmal sind die Zimmer nur online buchbar

Weil es im vergangenen Jahr vereinzelt Unmut gab, kann man die Zimmer dieses Mal ausschließlich online buchen - vom 15. bis 19. Juli über ein Formular auf der neuen Website www.tourismus-fuerth.de. Es wird am Montag, 15. Juli, um 10 Uhr freigeschaltet. Dort können die Teilnehmer auch direkt die gewünschte Führung anklicken.

Einzige Voraussetzung für die Buchung: Ein Gast pro Doppelzimmer muss in Fürth leben, das werde beim Check-in im Hotel geprüft. Da die Tourist-Information 2019 aus organisatorischen Gründen nur zwei Übernachtungstermine anbieten könne, sei das Kontingent kleiner. "Wer dabei sein will, muss also schnell sein", rät Reichel.

