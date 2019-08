Neue E-Ladestation am Fürthermare

Während des Schwimmens lassen sich nun E-Bike oder E-Roller aufladen - vor 27 Minuten

FÜRTH - Eine weitere Ladestation für E-Bikes oder -Roller wurde jetzt neben dem Eingang des Fürthermare eingerichtet. Die infra ist auf der Suche nach weiteren Standorten in der Fürther Innenstadt.

Während des Schwimmens mal schnell das E-Bike aufladen? Das geht ab sofort neben dem Eingang des Fürthermare. © Hans-Joachim Winckler



Während des Schwimmens mal schnell das E-Bike aufladen? Das geht ab sofort neben dem Eingang des Fürthermare. Foto: Hans-Joachim Winckler



Abtauchen und Auftanken: Die für den Bäderbetrieb zuständige infra Fürth hat direkt neben dem Eingang des Fürthermare am Scherbsgraben eine Ladestation für E-Bikes und -Roller eingerichtet, um den Gästen die Möglichkeit zu geben, ihr Elektrorad während des Schwimmens aufzuladen.

Vor der Station ist ein Fahrradständer montiert, an dem die Räder sicher abgesperrt werden können. Für den Ladevorgang kommt ein spezielles Adapterkabel zum Einsatz. An der Kasse des Fürthermare kann bei Bedarf ein Ladekabel-Sortiment für die gängigsten Marken gegen 20 Euro Pfand ausgeliehen werden. Die infra hat sich die Station 5000 Euro kosten lassen. Derzeit sucht der kommunale Energieversorger zusammen mit der Stadt Fürth noch weitere Standorte in der Innenstadt.

fn