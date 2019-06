Neue Postfiliale in Fürths Königstraße

Servicelücke in der Westlichen Innenstadt wird geschlossen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Mitte März wurde die Postfiliale in der Blumenstraße geschlossen, nun hat die Deutsche Post in der westlichen Innenstadt einen neuen Partner gefunden.

Auch Päckchen werden in der neuen Postfiliale im Fachgeschäft Primus Computer in der Königstraße 48 angenommen. © Malte Christians (dpa)



Auch Päckchen werden in der neuen Postfiliale im Fachgeschäft Primus Computer in der Königstraße 48 angenommen. Foto: Malte Christians (dpa)



Am Dienstag übernahm Eduard Merling in seinem Fachgeschäft Primus Computer in der Königstraße 48 den Postservice. Zum Angebot gehören neben Briefmarken, DHL-Päckchen- und Paketmarken, Plusbrief, Pluspäckchen und Postverpackungen auch die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen. Sendungen, die die Brief- oder Paketzusteller in der Innenstadt nicht ausliefern konnten, können ebenfalls am neuen Standort abgeholt werden.

Postkunden steht Eduard Merling montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr zur Verfügung. Die Post verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Beschäftigten der Partnerfilialen, genauso wie ein Mitarbeiter der Deutschen Post, zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet seien. Keinem anderen dürfe ein Filialpartner mitteilen, ob und mit wem jemand Postsendungen oder Daten wechselt, im Geldverkehr steht und ob jemand Postsparer ist oder war.

fn