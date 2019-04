Ehre, wem Ehre gebührt: Parteien, Vereine und Verbände zeichnen langjährige Mitglieder aus oder wählen ihre Führungen neu. Hier gibt es das in Wort und Bild zu sehen.

Gut meinte es der Wettergott leider nicht mit dem Geburtstagskind: Der Stadt Oberasbach. Seit nunmehr 25 Jahren darf die zweitgrößte Kommune im Landkreis Fürth sich "Stadt" nennen. Dieses Ereignis musste natürlich groß gefeiert werden. Und wo feiern die Oberasbacher in Zukunft ihre Feste? Auf dem Platz für Alle, oder auch das "Oberasbacher Wohnzimmer" genannt.

Neustadt, Höchstadt, Fürth: Am Freitag tourte der ehemalige EU-Parlamentspräsident durch Franken - und das ganz ohne Kandidatur im Rücken. Stattdessen nutzte der glühende Europa-Anhänger die Zeit, um Werbung für seine Herzensangelegenheit und seine Partei zu machen. Rund 80 Termine absolviert der SPD-Politiker bis zum Urnengang am 26. Mai in ganz Deutschland.