Neue Video-Serie: Manfred Streng und die Theaterstraße

Der Inhaber der Fürther Tanzschule erzählt von seinem Quartier früher und heute - vor 25 Minuten

FÜRTH - In einer neuen Serie stellen wir mit einem Mix aus Video und Fotografie interessante Straßenzüge vor und lassen uns von jeweils einem Bewohner erklären, wie es sich hier früher gelebt hat und wie es heute ist. Den Auftakt machen Tanzschulenbetreiber Manfred Streng und die Theaterstraße

Bestens vertrautes Terrain: Von Kindesbeinen an hat Manfred Streng in seiner Theaterstraße gelebt, rau, aber herzlich sei es damals hier zugegangen, erinnert er sich. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Manfred Streng lebte von Kindesbeinen an stets in der Fürther Theaterstraße – in und um die Tanzschule herum, die sein Großvater gegründet hat, den Weißengarten, den er später selbst übernahm und der zu seinem Lebensinhalt werden sollte.

Wenn der 78-Jährige davon berichtet, wie das war, damals und heute und zwischendrin, dann ist das auch eine kleine Zeitreise durch lokale Geschichte. Wer weiß heute schon noch, dass es in der Theaterstraße "in fast jedem Häuserblock zwei oder drei Wirtschaften und zwei oder drei Bäckereien" gab, wie er sich erinnert.

Zusammen mit Manfred Streng machen wir im Video einen kleinen Spaziergang durch seine Theaterstraße, schauen bei "Frau Kramers Welt" vorbei, wo er schon mal einen Pappmaché-Kürbis gebastelt hat, bei der Bäckerei Wehr, wo er sich seinen geliebten gedeckten Apfelkuchen holt, und im "Lämmleshof", wo, auch das kaum jemand bekannt, die eigentlichen Ursprünge der Tanzschule Streng liegen.

Manfred Streng erzählt ein Gschichtla vom Gänsberg

Als kleine Audio-Zugabe gibt es eine grotesk-spannende Gänsberg-Anekdote aus seiner Kindheit.