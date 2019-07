Neuer Biergarten lockt in den Stadtwald

Das Hotel Forsthaus hat 130 Plätze und einen gut einsehbaren Kinderspielplatz geschaffen - vor 59 Minuten

FÜRTH - Neben dem Felsenkeller können Stadtwaldbesucher nun einen weiteren Biergarten ansteuern. Das Hotel Forsthaus beim Wildschweingehege bietet nun einen Selbstbedienungs-Rastplatz an.

Zur Rast am Rand der grünen Lunge Fürths empfiehlt sich der Maxgarten, benannt nach dem Fürther Rundfunkpionier Max Grundig, der einst Bewohner des angrenzenden Hotels Forsthaus war. Zur familienfreundlichen Anlage gehört ein Spielplatz.



In dem Hotel hat sich zuletzt einiges getan: Eine Sonnenterrasse mit 120 Sitzplätzen für Grillabende wurde geschaffen, und das Hallenbad mit Sauna und Dampfbad wurde ebenso renoviert wie die Hotel-Lobby. Am vergangenen Sonntag folgte nun die Biergarteneröffnung. Der neue Spielplatz wurde so angelegt, dass Eltern ihre Kinder von jeder Stelle im Biergarten aus im Blick haben.

Seit eineinhalb Jahren ist das Hotel Forsthaus zurück im Geschäft, Direktor Alexander Peters und sein Team kümmern sich um die Gäste. Zuvor hatte hier 15 Jahre lang die NH-Kette den Ton angegeben.

Die neuen Betreiber setzen darauf, das Hotel, das einst Max Grundig bauen ließ und in dem er auch zeitweise wohnte, mit Investitionen attraktiver zu machen. Peters möchte die über Jahrzehnte aufgebauten Netzwerke wieder aufleben lassen und zusätzlich zu den Stammgästen auch neues, jüngeres Publikum gewinnen.

Der Biergarten ist bei schönem Wetter stets von Donnerstag bis Sonntag ab nachmittags bis 22 Uhr geöffnet. Die Küche ist bis 21 Uhr in Betrieb. Besondere Angebote wie Spanferkelgrillen gibt es bis Ende September immer am letzten Sonntag des Monats.

