Am Freitagmorgen ist ein Mazda an der Kreuzung der Rothenburger Straße/ Albrecht-Dürer-Straße in Zirndorf in Flammen aufgegangen. Die Fahrerin des Wagens konnte sich in Sicherheit bringen, doch der Mazda brannte komplett aus. Die Feuerwehr löschte das lichterloh brennende Fahrzeug schließlich ab. Von dem Auto blieb nicht viel mehr als die verkohlte Karosserie übrig, ein Abschleppunternehmen sorgte für den Abtransport.