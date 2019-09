Nicht streng genug? Kritik am "Grünen Knopf"

FÜRTH - Der Bundesentwicklungsminister führt ein staatliches Siegel für faire Mode ein, Gerd Müller sieht darin einen großen Fortschritt im Kampf gegen die Ausbeutung von Näherinnen. Kritik an dem Vorhaben kommt nicht nur vom Fürther Laden Farcap.

Entwicklungsminister Gerd Müller, hier beim Besuch einer Textilfabrik in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, setzt künftig auf den Grünen Knopf. © Foto: Kay Nietfeld/dpa



"Made in Bangladesh" – diese drei Worte machen so manchem Käufer ein schlechtes Gewissen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will künftig bewussteres Einkaufen erleichtern. Heute stellt er den "Grünen Knopf" vor, das erste staatliche Gütesiegel für faire Mode. Ziel ist es laut Ministerium, bei der Fülle von Textil-Siegeln, die es gibt, eine verlässliche Orientierung zu schaffen.

Bisherige Siegel konzentrierten sich meist auf Umweltstandards oder Arbeitsbedingungen. Mit dem "Grünen Knopf" verpflichten sich Unternehmen freiwillig dazu, bestimmte soziale und ökologische Standards einzuhalten. 46 Kriterien müssen erfüllt sein.

Es werde das gesamte Unternehmen überprüft, erklärte Müller gegenüber den Fürther Nachrichten: "Legt es seine Lieferanten offen? Gibt es Beschwerdemöglichkeiten für die Näherinnen vor Ort? Schafft es Missstände ab?" Mehr als 50 Firmen hätten schon Interesse signalisiert, auch Otto und Tchibo wollen den "Grünen Knopf" für ausgewählte Produkte.

"Das kann gar nicht alles abdecken"

Regina Vogt-Heeren beobachtet die Entwicklung mit Interesse. Sie ist eine der Geschäftsführerinnen des Fürther Ladens "Farcap" in der Gustavstraße, der faire Mode verkauft. Vogt-Heeren beschreibt ihn als "eine Insel unter all den Geschäften". Viele Läden seien gespickt mit Textilien, die unter ausbeuterischen Bedingungen produziert werden.

Ein Kennzeichen, das hohe ökonomische, ökologische und soziale Standards vereint, wäre zwar schön, sei aber nicht umsetzbar, glaubt Vogt-Heeren: "Ein Siegel kann gar nicht alles abdecken." Wenn ein Unternehmen darauf achtet, dass die Mitarbeiter fair bezahlt werden, dafür aber weniger für umweltschonende Ressourcen ausgibt, dann sei unter einem Universal-Siegel ja gleich das ganze Produkt schlecht zu bewerten. So ließe sich kaum ein Hersteller überhaupt zertifizieren.

Müllers Kompromiss: Der "Grüne Knopf" gibt zunächst nur Auskunft über die letzten Arbeitsschritte, das "Zuschneiden und Nähen" und das "Färben" – nicht über den gesamten Produktionsprozess. Erst in den nächsten Jahren sollen auch die Arbeitsschritte "Weben" und "Baumwollanbau" berücksichtigt werden.

Genau das kritisieren viele Organisationen, die sich für faire Arbeitsverhältnisse einsetzen: Der "Grüne Knopf" sei nicht streng genug. So befürchtet die Nicht-Regierungsorganisation "Kampagne für saubere Kleidung", er könne Verbraucher in die Irre führen. Die Rohstoffe könnten ja weiter unter schlechten Bedingungen gewonnen werden. Der Minister verteidigt sich: Man wolle sich zuerst der dringlichsten Probleme annehmen, nämlich der Ausbeutung der Näherinnen sowie der durchs Färben entstehenden Umweltverschmutzung.

Dass Müller auf Freiwilligkeit setzt, prangert der Fürther Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz, Grünen-Sprecher für Entwicklungspolitik, an. Verpflichtende Regeln wären besser, findet auch Vogt-Heeren.

Um sicherzustellen, dass für die eigenen Klamotten im gesamten Produktionsprozess niemand gelitten hat, bliebe dem Kunden auch weiterhin nichts anderes übrig, als sich über Marken und Gütesiegel zu informieren, meint sie, auch weil die wenigsten Unternehmen von sich aus transparent über die Ursprünge ihrer Produkte berichten würden.

Aber sie sagt auch: "Müller hat viel Wind gemacht und das finde ich gut!" Es werde immerhin mehr über nachhaltige Mode gesprochen. Die Initiative sei ein Schritt in die richtige Richtung.

An die Gesellschaft appelliert sie, wieder bewusster zu leben. Man könne beispielsweise ruhig dem aktuellen Jugend-Trend folgen und Second-Hand kaufen oder mal einen "Patch", also einen Flicken, auf ein Loch in seinen Klamotten nähen.

ISABEL POGNER