Noch mehr Lesestoff für die Fürther

FÜRTH - Nachdem im Herbst Hugendubel in die Neue Mitte gezogen ist, expandiert nun die Buchhandlung Osiander. Sie verdoppelt ihre Verkaufsfläche und setzt auf ein Konzept für Kinder.

Bücherstapel vor der Buchhandlung Osiander, die demnächst in größere Räume umzieht. Foto: Hans-Joachim Winckler



Der Buchhandel in Fürth bleibt in Bewegung: Nachdem im vergangenen September Hugendubel einen Laden in der Neuen Mitte bezogen hat, kündigen sich nun Veränderungen bei der Buchhandlung Osiander an. Sie zieht im Juni innerhalb der Fußgängerzone in ein größeres Geschäft um. Dort, wo früher das Herrenmodegeschäft "ER" und ein Immobilienbüro beheimatet waren, kann man dann Lesestoff kaufen.

Von 160 auf knapp 400 Quadratmeter wird sich die Filiale vergrößern, die zur Osianderschen Buchhandlung mit Sitz in Tübingen gehört und die Anfang 2018 das Buchgeschäft Hübscher übernahm. Und das, obwohl sich mit Hugendubel erst kürzlich ein Platzhirsch der Branche in Fürth niedergelassen hat. Osiander-Geschäftsführer und Inhaber Christian Riethmüller hat diesbezüglich keine Bedenken. "Wir spüren Hugendubel als Konkurrenten nicht, weil wir auf kleinerer Fläche eine größere Auswahl haben", sagt er. Außerdem setzt er auf Fachpersonal.

Sich zu positionieren hält er dennoch für wichtig. Deshalb spielt neben der Größe des Ladens auch seine Lage eine Rolle. Näher beim "Flair", dem City-Center-Nachfolger, wird er sein. Dort, wo laut Riethmüller künftig "die Musik spielt".

Ein neues Konzept hat er aber auch im Gepäck. Die Ladenfläche, die aus der Zusammenlegung von "ER-Moden" und eines Immobilienbüros entstanden ist, soll künftig zwei Eingänge haben. Links geht es in eine Buchhandlung für Erwachsene, rechts in eine für Kinder, die jungen Menschen Spaß am Lesen vermitteln will. Im hinteren Bereich des Ladens werden beide Teile zusammengeführt. Nicht fehlen wird auch eine Sitzecke zum Schmökern und ein Cafébereich, wie ihn inzwischen fast alle großen Buchhändler haben.

Dass sich die Idee an diesem Standort umsetzen lässt, ist Karin Hackbarth-Herrmann zufolge auch den umfassenden Renovierungen an dem Gebäude zu verdanken. Nachdem das Haus in neue Hände gekommen war, habe man die Fassade nach vorne verlegt und bodentiefe Fenster eingebaut, sagt die Innenstadtbeauftragte. Als Pläne, dort einen Süßwaren- und einen Geschenkeladen unterzubringen, platzten, habe Osiander den Zuschlag bekommen, sich neben der ehemaligen New-Yorker-Filiale (jetzt Ernsting’s Family) niederzulassen.

Christian Riethmüller, der das Familienunternehmen mit 70 Filialen gemeinsam mit zwei zweiteren Geschäftsführern in vierter Generation leitet, ist sich sicher, dass der Buchhandel eine Zukunft hat. "Ich glaube, dass der Kunde künftig nachhaltiger einkauft und weniger auf das Internet setzt." Auch in Forchheim expandiert Osiander übrigens. Im Herbst zieht die Buchhandlung in einen doppelt so großen Laden um.

