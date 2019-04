Oberasbach in Jubelstimmung

OBERASBACH - Stadtjubiläen haben Konjunktur. Nachdem Fürth seine 1818 erlangte kommunale Eigenständigkeit ein ganzes Jahr lang gefeiert hat, war Oberasbach nun ein Wochenende lang in Feststimmung. Anlass gab die Stadterhebung vor 25 Jahren.

Die Biertisch-Garnituren im Festzelt standen nur im Weg. Beim Auftritt der Troglauer im brechend vollen Festzelt auf dem Rathausplatz hielt es kaum einen der dicht gedrängten Besucher mehr auf dem Sitzplatz. © Foto: Thomas Klein



Nur das Wetter wollte nicht mitspielen. Doch vom Regen, Hagel und Temperatursturz ließen sich die Oberasbacher die Feierlaune nicht verderben. Sie strömten am Samstag und Sonntag in Scharen zu den Schauplätzen am Rathaus.

Vielleicht war es gerade der widrigen Witterung zu verdanken, dass im Festzelt meist kein Platz mehr frei war. Aber auch das Programm selbst ließ an Zugkraft nichts zu wünschen übrig. Volkslieder-Flashmob, Improtheater, Tanzvorführungen, Alphornklänge und mehr waren zur Unterhaltung aufgeboten.

Der neu gestaltete "Platz für alle" vor dem Rathaus erlebte seine Premiere mit kulinarischen Angeboten vor allem als ein Ort für Genießer. Dass der jedoch zu viel mehr taugt, davon konnte man sich etwa beim sommerlichen Stockschießen auf der Asphaltbahn überzeugen. Selbst ans Grün hat man gedacht. Zur Baumpflanzaktion waren auch Vertreter der Partnerstädte eingeladen.

Ganz besonders feierte der Oberasbacher Kulturverein die 20-jährige Partnerschaft mit dem polnischen Olawa. Bürgermeisterin Birgit Huber und ihr polnischer Amtskollege Tomasz Frischmann warben bei dieser Gelegenheit für die Europawahl am 26. Mai.

Publikumsmagneten waren die Stimmungskapellen. Bei Auftritten der "Troglauer" aus der Oberpfalz und der Lokalmatadoren "Moonlights" bebte das Festzelt. Keinen Sitzplatz mehr gab es allerdings auch zu besinnlicherem Anlass. Volles Haus hatte selbst der ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen noch.

Alle, die im vergangenen Jahr nach Oberasbach gezogen sind, wurden im Rathaus empfangen und anschließend im Festzelt mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Schon zum Festbeginn hatte die Bürgermeisterin zusammen mit Landrat Matthias Dießl eine spektakuläre Geburtstagstorte portioniert und unters Volk gebracht.

