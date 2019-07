Palm Beach in Stein: Vater und Sohn trieben leblos im Wasser

STEIN - Am Sonntagnachmittag herrschte im Freizeitbad Palm Beach in Stein (Landkreis Fürth) Aufruhr, Notarzt, Feuerwehr und Polizei fuhren vor: In einem der Becken trieben ein Mann und ein Kleinkind leblos am Grund.

Am Sonntagnachmittag herrschte Aufregung im Palm Beach in Stein: Die Körper von einem Mann und einem kleinen Jungen trieben leblos in einem der Becken.



Ein Mann und sein kleiner Sohn trieben am Sonntagnachmittag leblos auf dem Boden eines der Becken im Freizeitbad Palm Beach. Der Mann war laut Polizei 45 Jahre alt, bei dem Jungen handelte es sich um einen Zweijährigen. Badegäste bemerkten die leblosen Körper gegen 17 Uhr und zogen sie sofort aus dem Wasser. Die Gäste, unter ihnen ein Rettungsschwimmer, reanimierten die beiden danach und leisteten Erste Hilfe.

Vater und Sohn wurden bei dem Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem aktuellen Zustand der beiden gibt es laut Polizei keine Informationen. Wie es zu dem Unglück gekommen war, muss nun geklärt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei allerdings nicht vor. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

