Sie sind schick - und beenden größtenteils ihre schulische Laufbahn: In Zirndorf nahmen die Realschüler am Freitagabend ihre Abschlusszeugnisse. Schicke roben, Selfies und Köstlichkeiten - die Bilder!

Auch in der Kiderlinstraße in Fürth wurde gefeiert: An der gleichnamigen Mittelschule nahmen am Freitagabend die Abschlussschüler ihre Zeugnisse entgegen. Die Neunt- und Zehntklässler warfen sich in schicke Roben. Die Bilder!