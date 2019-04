Pause fürs Auto: Aktion belohnt das Radfahren

„Mit dem Rad zur Arbeit" läuft von Mai bis August - vor 58 Minuten

FÜRTH - Das Wetter lädt bereits dazu ein, sich auf den Sattel zu schwingen. Wer noch zögert, bekommt einen zusätzlichen Anreiz: Die Mitmach-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startet jetzt wieder.

OB Thomas Jung (li.) und Landrat Matthias Dießl (re.) werben für die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit". © Claudia Wunder



OB Thomas Jung (li.) und Landrat Matthias Dießl (re.) werben für die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit". Foto: Claudia Wunder



Mit der beliebten Initiative, für die auch Fürths OB Thomas Jung und Landrat Matthias Dießl werben, wollen die AOK und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) dazu motivieren, sich fit zu halten. „Das Fahrrad für den täglichen Arbeitsweg einzusetzen ist die perfekte Möglichkeit, ganz nebenbei mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren“, sagt Manfred Beuke, AOK-Regionalleiter.

Jeder, der zwischen dem 1. Mai und dem 31. August an mindestens 20 Tagen aufs Rad umsteigt, nimmt an einer Verlosung teil. 2018 haben sich bayernweit rund 64 000 Arbeitnehmer an der Aktion beteiligt – und dabei 15 Millionen Kilometer zurückgelegt, 3,1 Millionen kg CO2 eingespart und 370 Millionen Kalorien verbrannt. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

fn