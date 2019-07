Polizei warnt: Vorsicht vor falschen Dachdeckern

In der Stadt sind betrügerische Handwerker unterwegs - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Kriminalpolizei warnt vor vermeintlichen Dachdeckern, die in der Stadt unterwegs sind. Zwei Hausbesitzer sind ihnen schon auf den Leim gegangen.

Polizei © Symbolbild/dpa



Polizei Foto: Symbolbild/dpa



Am vergangenen Montag boten die vorgeblichen Handwerker Hauseigentümern in der Unterfarrnbacher Straße die Sanierung ihres Garagendachs an. Vereinbart war zunächst eine Summe im dreistelligen Bereich. Nach Abschluss der Arbeiten forderten die Täter aber plötzlich einen fünfstelligen Geldbetrag.

Da dies dem Eigentümer bei weitem zu hoch erschien, weigerte er sich, zu zahlen. Daraufhin entriss ihm einer der Täter das Bargeld, das der Mann in der Hand hielt, und flüchtete mit mehreren tausend Euro. Wie sich später herausstellte, hatten die angeblichen Dachdecker an der Garage gar nichts saniert. Sie hinterließen vielmehr einen Sachschaden von einigen hundert Euro.

Am Mittwoch dann ging es in der Philipp-Reis-Straße (Hardhöhe) um die Reparatur einer Dachrinne. Für die Arbeiten wurde ebenfalls eine dreistellige Summe veranschlagt. Die Masche war die gleiche: Nach Abschluss der minderwertig ausgeführten Arbeiten wurde ein Betrag von mehreren tausend Euro verlangt. Erst als die Opfer mit der Polizei drohten, flüchteten die Betrüger.

Die fünf männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 23 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß, Vollbart, trug weißen Maleranzug mit weißer Mütze; rund 50 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß, kräftige Figur, kurze Haare, ohne Bart, trug dunkelblaues T-Shirt und Jeans; 40-45 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, schlanke Figur, glatte, nackenlange Haare, braune Augen, ohne Bart, trug eine grau/schwarze Hose und ein dunkelblaues Oberteil; zirka 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, kräftige Figur mit stark hervortretendem Bauch, glatte, kurze und zurückgekämmte Haare; zirka 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlanke Figur, glatte Haare mit Stirnglatze/Geheimratsecken, trug eine Brille.

Die Täter sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Kripo Fürth bittet Zeugen, sich unter Telefon (09 11) 21 12 33 33 zu melden.

fn