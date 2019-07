Protest gegen Wohnungsnot

Fürther Sozialforum demonstriert am Parkeingang zum Sommernachtsball - vor 1 Stunde

FÜRTH - Den Sommernachtsball am Samstagabend im Stadtpark nutzt das Sozialforum, um einmal mehr auf den Mangel an bezahlbaren Wohnraum aufmerksam zu machen.

Die Demonstranten gehen mit Schautafeln, Papphäusern und einem Zelt am Parkeingang in Stellung. In einer Pressemitteilung weist das Sozialforum darauf hin, dass die Mieten in Fürth laut Mietspiegel drastisch gestiegen seien. Darunter litten besonders Menschen mit geringem Einkommen. Weil die meisten Investoren wenig Interesse zeigten, günstigen Wohnraum zu schaffen, fordern die Aktivisten den Stadtrat auf, wie andernorts üblich bei der Ausweisung von Baugebieten feste Quoten für geförderten Wohnraum vorzuschreiben. Außerdem solle das Rathaus nach Nürnberger Vorbild eine Zweckentfremdungssatzung verabschieden, um spekulativen Leerstand zu verhindern.

fn