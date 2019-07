Prozess um Fürther Vergewaltigung: Anwalt hat Zweifel

Schöffe aus dem Dienst ausgeschieden - "Regelungslücken im Verteilungsplan" - vor 1 Stunde

FÜRTH/NÜRNBERG - Im Verfahren zum brutalen Überfall auf eine Frau im Fürther Pegnitzgrund hat der Verteidiger die Gerichtsbesetzung gerügt. Der erste Verhandlungstag war nach nur einer Stunde beendet. Auch an Tag zwei geht es um Formalien.

Im Wiesengrund, in der Nähe der Uferstadt, soll der 38-jährige Angeklagte Anfang November eine Frau mit einem Messer bedroht, ins Gebüsch gezerrt und sich an ihr vergangen haben. Schwere Vergewaltigung wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Sein Mandant, Adem K., wolle eine Aussage machen, erklärte sein Anwalt Robert Reitzenstein, nun vor Gericht. Doch bevor sich sein Mandant äußere, so Reitzenstein, solle geprüft werden, ob die Gerichtsbesetzung korrekt sei.

Vergewaltigung in Fürth: Angeklagter noch immer ohne Pass

Daran hat der Pflichtverteidiger Zweifel, wie er jüngst schon zum Prozessauftakt deutlich machte; der erste Verhandlungstag war deshalb nach nur einer Stunde beendet.

Zum einen bemängelt Reitzenstein, dass ein Schöffe, der an dem Strafverfahren mitwirken sollte, kurz vorher aus dem Dienst ausgeschieden sei – ohne ausreichende Begründung. Der Mann sei Pilot bei einer Billigfluggesellschaft und fürchte um seinen Job, wenn er zu oft im Gerichtssaal und deshalb zu selten im Cockpit sitze.

"Regelungslücken im Geschäftsverteilungsplan"

Zu Beginn seines Schöffenamts habe der Mann geglaubt, nur ein- bis zweimal pro Monat ans Gericht zu müssen – dann wurde er für das komplizierte Verfahren gegen Adem K. eingeteilt. Die erste Strafkammer kalkuliert mit 18 Verhandlungstagen bis Dezember – für ihn sei das eine schwer einzuhaltende Verpflichtung. "Das ist kein hinreichender Grund, ihn von der Schöffenliste zu streichen", findet Reitzenstein. Genau das sei aber geschehen: Der Pilot wurde durch eine Schöffin ersetzt.

Zum anderen moniert der Anwalt "Regelungslücken im Geschäftsverteilungsplan" des Landgerichts: Offiziell würden die Verfahren gemäß einem festen Turnus auf die mehr als 20 Strafkammern verteilt. Allerdings gingen manche Verfahrensakten bei der Poststelle, andere bei der Registratur ein, die zudem unterschiedliche Arbeitszeiten hätten.

Reitzenstein befürchtet, dass die Geschäftsverteilung so zur Willkür werde – und das verstoße gegen das Recht auf den gesetzlichen Richter (Grundgesetz, Artikel 101, Absatz 1, Satz 2). Nächste Woche will die Kammer über den Antrag entscheiden. Hat er Erfolg, beginnt das Verfahren von vorn. Bis zur Entscheidung wird jedoch weiterverhandelt.

Philipp Demling