Ranking: Playmobil-Funpark landet auf Spitzenplatz

ZIRNDORF - Hier erwacht das Spielzeug aus dem Kinderzimmer zum Leben: Der Playmobil-Funpark in Zirndorf darf sich zu den Top-Erlebnisparks in Deutschland zählen. Testberichte.de hat 270.000 Kunden nach ihrer Meinung befragt. Doch auch andere Freizeitparks aus der Region kamen gut an.

Im Playmobil-Funpark bei Zirndorf erwacht das Spielzeug aus dem Kinderzimmer zum Leben. Foto: Horst Linke



Welche deutschen Freizeitparks mögen Besucher am liebsten? Das Verbraucherportal testberichte.de hat gut 370.000 Kundenmeinungen zu 112 Erlebnisparks ausgewertet und daraus ein Ranking erstellt.

Auf Platz eins landet mit großem Abstand der Europa-Park in Rust (zwischen Freiburg und Offenburg) - mit durchschnittlich 4,8 Sternen bei rund 70.000 Besucherbewertungen. Mit über hundert Attraktionen und Fahrgeschäften jährlich zieht der Park über fünf Millionen Besucher an.

Erst im Mai neu eröffnet

Auf den zweiten Platz der Beliebtheitsskala katapultierte sich der Playmobil Funpark in Zirndorf. Er konnte bei 10.000 Bewertungen 4,7 Sterne ergattern. Statt actionreicher Fahrgeschäfte setzt man hier auf Spielen, Erleben und Bewegen. Erst im Mai wurde der Erlebnispark neu eröffnet und bietet seit dem unter anderem eine große Piratenlandschaft. Die Parkbesucher lobten insbesondere das aus ihrer Sicht ordentliche Preis-Leistungs-Verhältnis. In der Hauptsaison gibt es die Tageskarte für Kinder und Erwachsene für 11,90 Euro.

Mit einem Bewertungsdurchschnitt von ebenfalls 4,7 bei rund 8000 Bewertungen landet das Irrland in Kevelaer in Nordrhein-Westfalen auf dem dritten Platz. Hier begrüßten die Kunden die günstigen Preise, aber auch die Sauberkeit der Anlage.

Weitere Parks aus der Region

Unter den besten 50 Parks landen noch weitere Freizeitparks aus der Region: Der Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach kann vor allem mit seiner Virtual-Reality-Achterbahn punkten und landete auf Platz 50, kurz nach dem Legoland in Günzburg (Platz 47). Das Freizeitland Geiselwind direkt an der A3 schafft es dagegen mit 4,2 Sternen nur auf Platz 77, gefolgt vom Dinopark in Denkendorf.

testberichte.de hat für das Ranking dauerhaft angelegte Freizeit- und Erlebnisparks für Kinder oder Erwachsene untersucht, zu deren wesentlichen Elementen Attraktionen wie Fahrgeschäfte, Abenteuer-Spielgeräte sowie Angebote für körperliche Aktivitäten zählen.

