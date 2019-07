Rappende Hühner und schlagfertige Planeten

Mit dem Jahreskonzert servierte die Musikschule Fürth abermals einen stilistisch vielfältigen Abend

FÜRTH - Jahreskonzert der Musikschule — das bedeutet in Fürth erfahrungsgemäß nicht das Abspulen einer Solonummer nach der anderen, sondern generationsübergreifendes Musizieren in Ensembles und mit Behinderten, Kooperation mit anderen Schulen, ein Repertoire-Mix vom 16. bis zum 21. Jahrhundert, Klassik und Pop in ausgewogenem Verhältnis.

Temperamentvoll: Das inklusive Ensemble Vollgas löste gemeinsam mit dem Orchester Kunterbunt die Flugtickets nach Südamerika. © Foto: Thomas Scherer



Schulleiter Robert Wagner beleuchtete als Moderator vor dem Vorhang während der Umbauten eben diese innovative Arbeit seines Hauses. Mit heiterer Klassik begrüßte das Querflötenensemble Querplay unter der Leitung von Gaby Athmann die Besucher im Foyer, ehe traditionell das inklusive Ensemble Vollgas mit dem Orchester Kunterbunt den Reigen eröffnete: "Libertango" von Astor Piazzolla und "Armando’s Rumba" von Chick Corea — mit einem tollen Keyboardsolo als Intro — weckten Südamerika-Fernweh. Hier sind Instrumentalisten von 5 bis 82 Jahren am Werk, Inklusion in Reinkultur.

Als einzige Solistin des Abends betrat Martha Janik die große Bühne der Stadthalle, von ihrer Lehrerin Rita Dick "seelisch betreut" (Wagner), mit dem Allegro moderato aus der Sonate e-Moll op. 7 von Edvard Grieg. Ein virtuoser Klavierbrocken, den sie technisch souverän mit don-nernden Akkordfolgen und Sinn für die lyrischen Passagen meisterte — auch bei strengem Maßstab eine grandiose Leistung dieser jungen Pianistin.

Traditionell wird beim Jahreskonzert auch das Kammermusik-Stipendium der Sparkasse Fürth verliehen: Hauptgeschäftsstellenleiter Stefan Hildner und Thomas Kohl, Vorsitzender des Trägervereins, überreichten die Auszeichnung 2019 an das Ensemble Die Planeten. Mit dem Song "Was ist schöner als alle klassischen Instrumente? Schlagzeug!!" und dem "Schokoladenlied" zeigten die fünf Jungs mitsamt Rapper, was in ihnen steckt. Stets präsentieren bei der Gelegenheit die Vorjahressieger, was sie in einem Jahr gelernt haben, in diesem Fall die von Uschi Dittus angeleiteten Saxonauten — mit Arrangements von Werken des Renaissance-Komponisten Pierre Phalèse und des 1984 verstorbenen Harold L. Walters. Zur Stabübergabe spielten beide Ensembles gemeinsam Cannonball Adderleys Jazzklassiker "Mercy, Mercy, Mercy".

Wie schön drei Blockflöten in exaktem Zusammenspiel klingen können, bewies ein generationsübergreifendes Trio unter Daniela Holwegs Leitung. Mit dem "Rap-Huhn" von Felix Janosa zauberten Rapper und Instrumentalisten der Klasse 4a der Grundschule Pestalozzistraße eine tolle Nummer auf die Bühne.

Inspirierte Flötistinnen

Maßgeschneidert für das Nachwuchsorchester der Jungen Fürther Streichhölzer unter der Leitung von Bernd Müller ist das "Pop Concerto" von Daniel Hellbach mit Klaviersolistin Maria Hofmann. Ein Werk des Beethoven-Zeitgenossen Georg Abraham Schneider nahmen sich die sieben jungen Damen des höchst inspirierten Flötenensembles flöjtigen vor. Ein Gospel-Medley mit "Amazing Grace" und "O Happy Day" sowie das rockige "Shackles" sangen der Gospelchor & Rebels On The Rocks unter der Leitung von Evelyn Kincses und Andrea Bieber.

Das energiegeladene Schluss-Ausrufezeichen setzte die Band The B-Jam, die mit "Two Princes" von den Spin Doctors und "No One Knows" von Queens Of The Stone Age in etwas härteren Rockgefilden unterwegs war. Begeisterter Beifall für ein Jahreskonzert auf durchweg hohem Niveau.

Günter Greb