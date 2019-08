Raus aus dem Gefängnis, rein in das Gefängnis

Kurze Zeit nach seiner Entlassung ging ein 25-Jähriger in Fürth auf Diebestour - vor 57 Minuten

FÜRTH - Das ging nicht lange gut: Nachdem ein 25-Jähriger am Freitag aus dem Gefängnis entlassen worden war, meinte er, am selben Tag in einem Getränkemarkt im Stadtteil Eigenes Heim mehrere Packungen Champagner stehlen zu müssen.

Ein Angestellter beobachtete den Mann dabei, nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Wenig später nahmen Beamte in Zivil den Beschuldigten fest, er hatte das Diebesgut noch bei sich.

Ein Staatsanwalt stellte unverzüglich Haftantrag, tags darauf erließ ein Ermittlungsrichter den Haftbefehl. Der Mann wartet nun in der Untersuchungshaft auf den Fortgang seines Verfahrens, unter anderem wird ihm Diebstahl mit Waffen zur Last gelegt – er hatte bei der Tat ein Messer bei sich.

fn