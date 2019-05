Rechts gegen links: Eskalation in der Fürther Innenstadt

FÜRTH - In der Fürther Innenstadt kam es am Freitagabend zu einer politisch motivierten Auseinandersetzung. Was genau passierte, schildern die Beteiligten nach Auskunft der Polizei komplett unterschiedlich.

Fest steht nur: Vertreter einer rechtsextremen Partei waren mit einem Kleinbus unterwegs, um kurz vor der Wahl Plakate aufzuhängen. Dabei gerieten sie offenbar mit einer Gruppe aus dem linken Spektrum aneinander. Es hagelte Beleidigungen, die Rechten sollen Pfefferspray in Richtung ihrer politischen Gegner gesprüht haben und in bedrohlicher Weise mit dem Wagen auf sie zugefahren sein. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die Auseinandersetzung vom Zaun gebrochen zu haben. Die Polizei ermittelt.

Wie Niklas Haupt, Sprecher des Fürther Bündnisses gegen Rechtsextremismus und Rassismus, in einer Pressemitteilung meint, reihe sich der Zwischenfall "in eine seit Jahren anhaltende Serie neonazistischer Angriffe auf Nazigegner und deren Eigentum sowie antifaschistische Gedenkorte in Fürth" ein.

