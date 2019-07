Regenrinne drohte Feuer zu fangen: Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

STEIN (LKR. FÜRTH) - Eine Dachrinne an einem Wohnhaus drohte am Mittwochabend in Stein im Landkreis in Brand zu geraten. Die Feuerwehr musste samt Drehleiter anrücken.

Weil sich wohl Dreck in der Regenrinne eines Wohnhauses aufgrund der hohen Temperatur so sehr aufheizte, dass der Ausbruch eines Feuers drohte, musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Bogenstraße ausrücken. Der Brand ereignete sich gegen 18 Uhr. Auch eine Drehleiter war im Einsatz.

Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Anwohner, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nordbayern.de-Nachfrage.

