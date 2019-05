Reiterstaffel hat ersten Fürth-Einsatz

FÜRTH - Es wird für alle Seiten eine Premiere sein. Polizeibeamte sieht man im Fürther Stadtwald ja nicht sehr häufig, am Donnerstag aber werden den Ausflüglern und Spaziergängern sogar zwei besondere Streifenteams begegnen – hoch zu Ross.

Im Januar wurden die Beamten und die vier Pferde (eins fehlt auf dem Foto) der neuen Reitergruppe der mittelfränkischen Polizei vorgestellt. Am Donnerstag haben sie nun zum ersten Mal Dienst in Fürth. Foto: Daniel Karmann/dpa



Der Feiertag biete sich dafür an, die noch recht neue Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Mittelfranken erstmals in der Kleeblattstadt einzusetzen, findet Fürths Polizeichef Michael Dibowski. Denn: An Christi Himmelfahrt zieht es gewöhnlich viele Menschen nach draußen, darunter etliche Männer-Gruppen, die, oft mit reichlich Alkohol, den Vatertag zelebrieren, ob sie nun Väter sind oder nicht. Auch dank des Grüner-Felsenkellers und des nahe gelegen Rotwildgeheges, das Familien anlockt, dürfte der Stadtwald also sehr belebt sein.

Mit Hilfe der berittenen Polizisten wolle man an dem Tag "Präsenz zeigen", sagt Dibowski. Die Umgebung eigne sich perfekt dafür. Neben Wanderpfaden gibt es im Stadtwald auch Reitwege, die die vier Beamten nutzen können. Genau für solche Gelegenheiten sei die Reiterstaffel da.

Auf Nachfrage stellt der Polizeichef klar: Nein, man reagiere damit auf keine Probleme aus der Vergangenheit, im Stadtwald blieb es bisher auch am Vatertag friedlich. Für den Einsatz bestehe somit "keine dringende Notwendigkeit". Aber: Wo viele Menschen zusammenkommen, wolle die Polizei vor Ort sein.

Zumal aus der Bevölkerung immer wieder der Wunsch "nach mehr Polizei" zu hören sei, wie Dibowski sagt. Der Fürther Stadtrat habe ebenfalls schon darum gebeten, dass die Polizei – gerne auch zu Fuß oder mit dem Rad – noch sichtbarer im Stadtbild wird. Um das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken.

Wo es passt, will die Polizei dabei künftig die mittelfränkische Reiterstaffel nutzen, die derzeit aufgebaut wird. Noch ist man am Anfang. Vier Pferde umfasst sie bisher, sie sind untergebracht in einem Stall im Nürnberger Stadtteil Buch – eines Tages sollen es 35 sein. Ursprünglich hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sogar noch größere Pläne: Jede bayerische Großstadt sollte eine eigene Staffel bekommen, kündigte er vor der Landtagswahl 2018 an. Insgesamt sollte es 200 Polizeipferde im Freistaat geben. Die Freien Wähler allerdings zogen nicht mit, man einigte sich schließlich auf 100: 60 in München, 35 eben in Nürnberg und fünf in Rosenheim.

Wenig begeistert von Söders Plänen zeigte sich damals die SPD-Landtagsfraktion. Die Polizei habe angesichts ihres Überstundenbergs zweibeinige Einsatzkräfte viel nötiger als vierbeinige, kritisierte der heutige Fraktionsvorsitzende Horst Arnold.

Gelassene Sympathieträger

Die Befürworter indes versprechen sich einiges von den Polizeipferden. Bei Fußballspielen, Demonstrationen und anderen Großveranstaltungen, bei denen die Atmosphäre aufgeladen sein kann, können sie deeskalierend wirken. Aus ihrer erhöhten Position bekommen die Reiter zudem einen guten Überblick über das Geschehen. Darüber hinaus dürften die Pferde der Polizei helfen, nahbar zu wirken. Auf dem Klassik Open Air in Nürnberg waren sie jedenfalls ein beliebtes Fotomotiv.

Zum Einsatz kommen sollen die Pferde im Großraum auch bei Suchmaßnahmen sowie bei Patrouillen in Naherholungsgebieten. Die Polizei hat dabei unter anderem die Wöhrder Wiese, den Pegnitz- und Rednitzgrund, den Hainberg und den Tennenloher Forst im Blick.

Bis die Staffel komplett ist, wird es dauern. Geeignete Beamte und geeignete Pferde müssen gefunden werden. Die Tiere durchlaufen einen komplexen, mehrwöchigen "Einstellungstest", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Sie müssen im größten Trubel gelassen bleiben, dürfen nicht aufschrecken, wenn Feuerwerkskörper abgebrannt oder Flaschen geworfen werden.

Im Fürther Stadtwald werden die Beamten der Reitergruppe am Donnerstag von 12 bis 18 Uhr unterwegs sein. So sympathisch das aussehen mag: Sie können auch einschreiten, sagt Dibowski, zum Beispiel wenn jemand mit dem Auto zum Felsenkeller fährt. Sollte sich der Einsatz bewähren, könnte es bald im Wald oder in den Fürther Grünanlagen ein Wiedersehen mit den Pferden geben.