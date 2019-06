Repair-Café in Roßtal ist ein Erfolgsmodell

Im Frühjahr bringen die Reparateure auch alte Fahrräder auf Vordermann - vor 1 Stunde

ROSSTAL - Es gibt sie mittlerweile fast überall im Landkreis: Repair-Cafés leisten wertvolle Arbeit, finden regelmäßig statt und bieten neben Kaffee und Kuchen die Gelegenheit, mit netten Leuten zu plaudern. Auch in Roßtal kommt das Angebot gut an.

Die Schaltung zickt. Kein Problem für Martin Langhammer. Er erhitzt das verharzte Fett mit einem Heißluftföhn. Rad-Besitzerin Regina Pezzetta schaut interessiert zu. Foto: Marion André



An vier Terminen im Jahr wird im Awo-Treff repariert. Den im Frühjahr merken sich die Roßtaler gern vor. Dann gibt es zusätzlich zum Normalbetrieb eine Fahrrad-Reparaturwerkstatt, wo passionierte Schrauber defekte Räder wieder auf Vordermann bringen. "Wir machen das nur einmal im Jahr", sagt Birgit Höfling, Awo-Vorsitzende und Organisatorin, "da wird es allerdings sehr gut angenommen."

Oldie mit Schaltproblemen

In der Tat stehen eine Viertelstunde nach Beginn schon fünf Räder im Hof. Regina Pezzetta ist mit ihrem Oldie, Baujahr 1995, als Zweite an der Reihe. "Es lässt sich nicht mehr schalten", erklärt sie.

Martin Langhammer von der Initiative "Roßtal bewegt sich" lächelt. "Schön, wenn man so ein altes Schätzchen in die Hände bekommt", findet er und inspiziert die Schaltung. "Ein klassischer alter Schalthebel, wahrscheinlich ist das Fett darin verharzt." Kein großes Problem also, die problematische Stelle wird mit dem Heißluftföhn erhitzt, das Fett verflüssigt sich, etwas neues Öl hineingesprüht, das Gleiche dann auch noch auf der anderen Seite – fertig.

Wer ohne Fahrrad kommt, wird von Birgit Höfling vom Hof in die eigentliche Werkstatt im Obergeschoss geführt. Dort werkeln bereits mehrere Mitarbeiter an Gebrauchsgegenständen verschiedenster Art. Unterstützt werden sie von Diplominformatiker Gerhard Heinzel vom Repair-Café Fürth, der als passionierter Tüftler viele Repair-Initiativen in der Region mit Know-how und Ausstattung unterstützt.

Unter den vielen ehrenamtlichen Helfern ist in Roßtal auch Bärbel Schroeder als Repräsentantin der "Agenda 2010" der Gemeinde. Sie heißt die Kunden bei der Anmeldung willkommen und führt ordentlich Buch über statistische Daten, wie beispielsweise die Menge der "geretteten" Gegenstände und deren Gewicht.

Draußen nimmt Regina Pezzetta ihr Rad wieder in Empfang. Mit dem Ergebnis ist sie sehr zufrieden. Es war übrigens nicht ihr erster Besuch im Repair-Café. Vor einer Weile haben die Tüftler ihren alten Staubsauger erfolgreich aufgemöbelt. "Die Wegwerfmentalität ist schlecht", findet sie, "langsam sollten die Leute wirklich ein bisschen umdenken".

Marion André