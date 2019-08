Rettungsgasse: Ein Spiel soll Menschen sensibilisieren

FÜRTH/NÜRNBERG - Was kann man tun, damit die Rettungsgasse besser klappt? Jörg Deffner von den Johannitern hatte da eine Idee. Das Rettungsgassenspiel macht Spaß - dahinter steht ein ernstes Thema.

Innenminister Joachim Herrmann (blauer Anzug) schaffte das Spiel gleich beim ersten Mal. An einer Kordel wird das Rettungsfahrzeug durch den Stau manövriert. Mit dieser Aufgabe sollen große und kleine Nutzer spielerisch für ein ernstes Thema sensibilisiert werden.



Oft sind es nur Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden. Bei Unfällen auf der Autobahn ist eine Rettungsgasse daher ein absolutes Muss. Sie ermöglicht es dem Rettungswagen, die Verletzten schnellstmöglich zu erreichen. Wie sie gebildet wird, lernt jeder Autofahrer schon in der Fahrschule. Eigentlich. Trotzdem ist es in der Realität eher die Ausnahme als die Regel, dass die Rettungsgasse auch wirklich gut funktioniert.

Jörg Deffner, Ortsbeauftragter der Johanniter in Schwabach und ausgebildeter Sanitäter, vergleicht aus Erfahrung das Erreichen des Unfallortes mit einem Geschicklichkeitsspiel. Nur sollte es kein Spiel sein, wenn Leben in Gefahr sind. Der engagierte Johanniter beschloss daher, etwas zu unternehmen.

Vor kurzem konnte er nach fast einem Jahr Arbeit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann sein selbst entwickeltes Rettungsgassenspiel für Jung und Alt vorstellen. Die beiden Johanniter-Regionalvorstände Kevin Schwarzer und Johannes Freiherr von Erffa unterstützten ihn dabei.

Und so funktioniert es: Etwa 1,80 Meter groß ist der Holzkasten, auf dessen Innenseite eine Straße, ein Unfall und falsch oder richtig stehende Autos abgebildet sind. Ziel ist, den an zwei Kordeln befestigten "Rettungswagen" durch fingerfertiges Ziehen über die Straße zu manövrieren. Dabei darf das "Blaulicht", eine am Rettungswagen befestigte blaue Kugel, nicht durch die mit Löchern versehenen Hindernisse in den hinteren Kastenteil hindurchfallen.

Während der Spieler sich auf den Wagen konzentriert, fällt sein Blick gleichzeitig unvermeidlich auf die aufgemalten Ziffern "112", die Notrufnummer. Damit man sie auch ja in Erinnerung behält.

Produziert von der Fürther Kinderarche

Mit diesem Geschicklichkeitsspiel will Deffner Groß und Klein spielerisch für die Rettungsgasse sensibilisieren und ihnen das ernste Thema bewusst machen. Den ersten Prototypen des Spiels hatte der Erfinder noch komplett selbst gebaut. Die neue, massiv konstruierte Ausführung produziert die Kinderarche in Fürth, über die auch die Bestellungen laufen. Ein Exemplar kostet zwischen 400 und 450 Euro.

Freiherr von Erffa erhofft sich mehr als einen einfachen Lerneffekt: "Wenn wir die Kinder spielerisch auf das Thema aufmerksam machen können, erinnern sie ihre Eltern auf der Autobahn an die Rettungsgasse wie eine Gedächtnisstütze." Auch sein Kollege Kevin Schwarzer wünscht sich, dass eine Gasse nicht erst gebildet wird, wenn das Martinshorn zu hören ist, sondern bevor der Stau überhaupt entsteht.

Beim ersten Einsatz des Prototyps beim "Tag der Jugendverbände" in Schwabach im vergangenen Jahr hat das Spiel seinen Wert bewiesen. "Nicht eine Sekunde war es unbespielt", berichtet Deffner stolz. Es wirkte besser als jeder Flyer oder jedes Plakat.

Vielleicht bald auch im Innenministerium

Die neue Version löst ebenso große Begeisterung aus. Beim Treffen mit dem Innenminister will der siebenjährige Tobias von der Johanniter-Jugend die Kordeln gar nicht mehr aus der Hand geben.

Joachim Herrmann versucht ebenfalls sein Glück und bewältigt die Geschicklichkeitsübung gleich beim ersten Mal. Das Spiel sei eine "tolle Idee", sagt er und bekräftigt: "Wir müssen jede Chance nutzen, das Thema rüberzubringen." Immerhin würde die Bedeutung der Rettungsgasse immer mehr zunehmen, weil der Verkehr noch viel dichter geworden sei.

Herrmann deutet sogar an, dass ein Exemplar des Spiels bald im bayerischen Innenministerium stehen könnte.

