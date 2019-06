Beim Festival "Lesen" in Fürth kommen kleine und große Bücherwürmer voll auf ihre Kosten. Bis 7. Juli finden in der Kleeblattstadt zahlreiche Lesungen statt. Außerdem können es sich die Fürther in der Konrad-Adenauer-Anlage gemütlich machen und in verschiedenen Werken schmökern.

"Suit up - it's gonnABI legendary!" Diesem Motto, gewählt in Anlehnung an die amerikanische Sitcom "How I Met Your Mother", wurden die Abiturienten des Hardenberg Gymnasiums in diesem Jahr mehr als gerecht. In raffinierten Roben, schicken Cocktailkleidern und perfekt sitzenden Anzügen bekamen die frischgebackenen Abiturienten ihr Zeugnis ausgehändigt.