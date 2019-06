Sack im Partymodus: Beim Kärwaumzug ging es heiß her

Teilnehmer trotztdem am Sonntag der Gluthitze und feierten ausgelassen - vor 50 Minuten

SACK - Männer im Dirndl, Frauen auf Rollschuhen - das und noch viel mehr gab es am Sonntag beim Kärwaumzug in Sack zu sehen. In völlig irren Kostümen trotzten die Einwohner der Gluthitze und feierten eine wilde Party auf der Straße. Hier kommen die Bilder!

In bunten Discokostümen rollten die Mädels durch die Straßen von Sack, während die Männer auf dem Kärwawagen im Dirndl ausgelassen feierten. Nein, in Sack (Ortsteil von Fürth) ist noch kein Fasching, sondern Kärwa. Beim traditionellen Umzug scheuten die Teilnehmer keine Kosten und Mühen, um in ihren Kostümen eine galante Figur zu machen.