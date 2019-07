Sankt Sebald: Der Heilige von Fürth und Nürnberg

NÜRNBERG/FÜRTH - In Fürth gewirkt, in Nürnberg verehrt: Die letzte Ruhestätte von St. Sebald wird demnächst wieder geöffnet. Dabei handelt es sich um ein regelmäßiges Ritual, das Identität stiften soll.

Die Poppenreuther Kirche St. Peter und Paul war die Mutterkirche von St. Sebald in Nürnberg. Der Heilige lebte im elften Jahrhundert im Wald nahe dem heutigen Fürther Vorort. Foto: Hans-Joachim Winckler



Am 20. Juli ist es so weit. Dann bricht Pfarrer Martin Brons in der Nürnberger Sebalduskirche die Siegel jener Holzlade, in der die Gebeine des Stadtpatrons St. Sebald aufbewahrt werden. Anlass der öffentlichen Inhaltskontrolle ist das 500-jährige Jubiläum des vom Nürnberger Bildhauer Peter Vischer geschaffenen Grabmals.

Eigentlich ist das reich verzierte Gehäuse aus Bronzeguss für den silbernen Schrein mit der Holzlade ein Tresor, der vor einem Diebstahl des Heiligen schützen soll. Wiederholt wurde vor Jahrhunderten in das Gotteshaus unterhalb des Burgbergs eingebrochen. Danach schaute man jedes Mal nach, ob die Gebeine noch vollständig sind.

Daraus entwickelte sich ein regelrechtes Ritual. Was umso ungewöhnlicher ist, da ein Heiliger in dem seit der Reformation protestantischem Gotteshaus eigentlich nichts verloren hat. Es sei, so Brons, ein Identität stiftender Akt geworden. "Viele Nürnberger wissen heute gar nicht mehr, wer Sebaldus eigentlich war."

Dabei ist der Heilige auch für Fürth von Interesse. War der im elften Jahrhundert im Wald bei Poppenreuth lebende Einsiedler doch der erste Repräsentant des Christentums in Poppenreuth, von dem es eine Überlieferung gibt. Die Kirche St. Peter und Paul war die Mutterkirche von St. Sebald in Nürnberg – ebenso wie St. Martin, Vorläufer der Fürther Michaelskirche, Mutterkirche von St. Lorenz war. Die zunächst in Poppenreuth aufbewahrten Gebeine von Sebaldus wurden jedoch schon bald nach Nürnberg gebracht, das Fürth inzwischen den Rang und das Marktrecht abgelaufen hatte.

Langer Streit

Vergeblich stritten sich die Poppenreuther jahrhundertelang mit den Nürnbergern über den Sitz des Pfarrers. 1403 entschied der Papst für Nürnberg, und 1425 wurde Sebald offiziell heilig gesprochen.

Neuerdings haben auch Denkmalschützer Interesse an den Gebeinen des Heiligen. Seit einigen Jahrzehnten werden die sogenannten Visitationen dazu genutzt, den Zustand des wertvollen Schreins unter die Lupe zu nehmen. Zuletzt 1993. Auch jetzt sind wieder Restauratorinnen damit beschäftigt, Schimmel im Schrein zu entfernen. Bereits vor einigen Wochen wurde der Inhalt mit dem Endoskop inspiziert.

Fürther Spezialität

Dabei wäre zur Kontrolle des Inhalts der Aufwand des Öffnens gar nicht nötig. Denn in Fürth gibt es eine Einrichtung, die sich auf das zerstörungsfreie Untersuchen eingeschlossener Dinge spezialisiert hat: das Röntgenentwicklungszentrum des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen. Erst heuer im Frühjahr wurde mit dem Computertomograph eine peruanische Mumie dreidimensional durchleuchtet.

Davor waren der in einer großen Transportbox eingeschlossene Schädel eines T-Rex-Sauriers untersucht und die Aufnahmen mit dem 3-D-Drucker zu einem originalgetreuen Modell weiterentwickelt worden. "Mit einem mobilen Computertomographen haben wir bereits Artefakte im Germanischen Nationalmuseum untersucht", sagt Randolf Hanke, der Leiter des Röntgenentwicklungszentrums auf dem alten Flugplatz Atzenhof. Das Besondere der Technik sei die dreidimensionale Darstellungsmöglichkeit aus verschiedenen Perspektiven.

Auch eine Liveübertragung der Röntgenaufnahmen auf Kinoleinwand wäre kein Problem. Doch für Pfarrer Brons steht nicht die Unversehrtheit der Siegel im Vordergrund, sondern der sinnstiftende "performative Akt". Die Schreinöffnung wird als Teil eines Gottesdienstes gefilmt und auf Videoleinwände übertragen.

Führungen zum offenen Grab des Nürnberg-Fürther Heiligen gibt es am 20. Juli von 13 bis 17 Uhr und von 20.40 bis 21.40 Uhr, außerdem am 21. Juli von 13 bis 17 Uhr. Die Teilnahme kostet einen Euro. Aus Platzgründen sind Karten nötig, die ab 15. Juli täglich von 9.30 bis 18 Uhr am Informationsstand im Eingangsbereich der Sebalduskirche gekauft werden können.

Volker Dittmar